台灣metoo｜性騷擾事件懶人包 宥勝黃子佼承認指控

Netflix 劇集《人選之人：造浪者》，由於內容講到職場性騷擾，竟引發台灣「#MeToo」風暴，從政治界開始，席捲學術界、財經界，最近更燒到演藝圈。57歲台灣男藝人許傑輝被指控性騷擾、有「顧家好男人」之稱的宥勝強吻、胸襲舊同事、著名主持人黃子佼遭指控後，再毀滅式爆出大S、小S吸毒，最近連名主持徐乃麟亦疑似借拍節目非禮同事。台灣#MeToo風暴一發不可收拾，

許傑輝摸胸非禮演戲課學員 6月14日，資深藝人、表演老師許傑輝，遭至少7位女性指控非禮及性騷擾，當中包括女星黃云歆、森森與一眾演戲課學員。女星黃云歆表示，2013年拍劇《臺灣舞孃》時被許傑輝多次性騷擾，而森森亦指，她被許傑輝以雙手手指頭、力道不小地戳肛門。 此外亦有大量演戲課學員爆料，其中就有學員指許傑輝，要求大家分組練習「集體做愛配音」，導致全班都感到「極度不舒服想要逃離」。他亦不時要求女學員拍性感泳衣照當功課、在表演指導時趁機摸女大學生胸部。 6月15日，許傑輝宣佈退出演藝圈：「本人即日起退出演藝事業，停止所有公開活動，深自反省，誠心道歉。」

宥勝強吻胸襲女同事 6月18日，著名演員宥勝被前同事發文指控，其中一名表示，在載宥勝回家的時候，對方竟連續兩次抓她胸部。至於另一名「H女」則指，宥勝稱借廁所進入其家中，其後強吻她，還舔耳朵、將手伸進內衣內。 宥勝外表陽光帥氣、愛家形象深入民心，更有「顧家好男人」之稱，爆出事件後令人十分詫異。同一日，宥勝發聲明道歉：「我為我曾經的行為所造成的傷害及陰影感到抱歉，非常，非常的對不起。面對曾經犯過的錯，我不會逃避。真的真的，很對不起。」承認曾非禮女同事。

黃子佼逼少女拍裸照 6月19日，一名女生爆料，指曾遭著名主持黃子佼強吻、逼拍裸照，當時她更只有17歲。女受害人表示，自己透過同學認識這位演藝圈的大前輩，但有一天對方突然跑到其宿舍樓下叫她上車。上車後，「在車內沒問我的意願就湊過來吻我」。 之後前輩到台中辦活動，她前去探班，並被邀到上酒店房間。之後黃子佼稱想辦藝術展，於是叫她脫掉上衣拍照，並再三強調這是藝術，結果她都照做。當她受到驚嚇而流淚時，前輩還說：「你流淚的時候也很美。」 事後，黃子佼在facebook連出三段影片，承認錯誤並向妻子、家人道歉。然而，他卻同時全面開戰，多達13名藝人遭爆黑材料，包括指大S、小S、范曉萱、周俊偉、大S老公具俊曄吸毒，吳宗憲欠錢不還，又已婚女歌手跟製作人搞在一起等。事後，消息稱他在家中自殘，並要緊急送院，情緒疑似極度不穩。