台灣metoo｜指控陳建州性騷擾後首露面　大牙曬近照稱「健康才有力氣打仗」

台灣藝人大牙（周宜霈）6月27日發文控訴11年前曾遭陳建州（黑人）涉嫌性騷擾，雖然陳建州後發聲明否認並宣布提出訴訟，卻接連爆出郭源元、妖嬌也稱曾受到陳建州不當對待，甚至後來發生大牙遭受網民攻擊等事件，令風波越演越烈。而原本不時透過社交平台分享日常點滴的大牙，在發出爆料文10天後才終於更新近照，分享了一張正在曬太陽的自拍照，直呼：「面向陽光。」

大牙：健康才有力氣打仗

大牙7日在臉書分享戴着眼鏡外出曬太陽的自拍照，表示「面向陽光～～～好熱啊！！」，接着坦言：「才想起今天沒有擦防曬、隔離就出門了。」並在留言區回應網友們的關心，補充當天的天氣非常炎熱：「這是綠島的溫度吧」、「方向盤直接風火輪欸」、「真的是熱到快乾枯的溫度耶」。對此，許多粉絲則留言送上鼓勵，表示：「面向陽光遠離妖魔鬼怪，加油」、「大牙加油！大家都在妳身邊，妳不孤單」、「大家都是妳的太陽」。

隨後，大牙也透過限時動態分享與老公一起外出用餐的照片，表示：「努力把健康吃回來，才有力氣打仗。」

事實上，對於大牙控陳建州性騷擾，陳建州經理人6月27日曾發聲明回應：「2012年7月香港錄製節目行程，當事人均為團體行動，絕無周宜霈女士指稱私人獨處之事實，周宜霈女士之指控毫無根據、全屬虛偽不實。當事人行事坦蕩,如有行為缺失絕對願意積極面對，但若有不實指控，無端耗費社會大眾視聽及媒體資源，實為不妥。律師將依當事人委託，依法追究相關法律責任。」當時大牙則回應：「本人陳述均為事實，問心無愧，公道自在人心。」

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