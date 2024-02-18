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娛樂
2024-02-18 16:45:12

台灣metoo｜炎亞綸交保150萬換解除出境限制　稱事業仰賴公眾觀感

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台灣metoo｜炎亞綸交保37.4萬元換解除出境限制　稱事業仰賴公眾觀感

藝人炎亞綸被控拍攝持有少年私密片，遭士林地方檢察署起訴，並限制出境、出海。士林地方法院考量管制期限將屆滿，裁定炎亞綸於2月23日下午3時前具保150萬元台幣（37.4萬港元），准予解除限制出境、出海。

炎亞綸今年1月以海外工作邀約為由，向士林地方法院聲請解除限制出境、出海遭駁回；由於炎亞綸處分限制出境、出海期限將於2月25日屆滿，日前承審庭開庭訊問，並作出裁定。

裁定指犯罪嫌疑重大

裁定指出，炎亞綸於訊問時表示，希望可以不要延長限制出境、出海，但炎亞綸犯罪嫌疑重大，身為台灣知名藝人，又有長期在海外生活的能力、資力，足認有逃亡之虞，因此限制出境、出海的原因仍然存在。

合議庭認為，炎亞綸限制出境、出海將近8個月，均遵期到庭，也已坦承犯罪事實，又於台灣有固定住居所，尚未見炎亞綸有躲避刑事追訴傾向。

炎亞綸偷拍網紅耀樂未成年時的影片，搞到一身蟻。 炎亞綸去年爆出同性醜聞，沉寂7個月宣布復工。 炎亞綸性侵未成年的耀樂，被控多項罪名。

已有心理壓力及拘束力

此外，炎亞綸於審理中曾表示，他的演藝事業及副業仰賴公眾觀感、信賴，可見炎亞綸深知，若他逃亡海外、滯留不歸，恐影響演藝生涯甚鉅，此因素應削弱炎亞綸逃亡海外的誘因，也對他造成心理壓力及拘束力。

合議庭表示，考量後續訴訟程序進度，裁定炎亞綸以台幣150萬元具保，並限制住居，但炎亞綸若未於2月23日下午3時前完成具保，即自26日起延長限制出境、出海8個月，可抗告。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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