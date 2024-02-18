台灣metoo｜炎亞綸交保150萬換解除出境限制　稱事業仰賴公眾觀感

藝人炎亞綸被控拍攝持有少年私密片，遭士林地方檢察署起訴，並限制出境、出海。士林地方法院考量管制期限將屆滿，裁定炎亞綸於2月23日下午3時前具保150萬元台幣（37.4萬港元），准予解除限制出境、出海。

炎亞綸今年1月以海外工作邀約為由，向士林地方法院聲請解除限制出境、出海遭駁回；由於炎亞綸處分限制出境、出海期限將於2月25日屆滿，日前承審庭開庭訊問，並作出裁定。

裁定指犯罪嫌疑重大

裁定指出，炎亞綸於訊問時表示，希望可以不要延長限制出境、出海，但炎亞綸犯罪嫌疑重大，身為台灣知名藝人，又有長期在海外生活的能力、資力，足認有逃亡之虞，因此限制出境、出海的原因仍然存在。

合議庭認為，炎亞綸限制出境、出海將近8個月，均遵期到庭，也已坦承犯罪事實，又於台灣有固定住居所，尚未見炎亞綸有躲避刑事追訴傾向。