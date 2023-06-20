台灣metoo｜炎亞綸偷拍抖音男神 耀樂公開對話截圖

炎亞綸被有「抖音男神」稱號的網紅耀樂(邱耀樂)發文指責，稱炎亞綸在他16歲那年被「執意進入」，更用手機偷拍二人交歡過程，最後影片流出令耀樂不但休學3年，他亦一直活在陰影之下。
耀樂當時以「冥樣」在抖音火速走紅，其IG帳號也在短短一年內升至十萬fans，抖音更有30多萬fans。不過，18年9月網上流出他的性愛影片，令他大受打擊，把所有社交平台關閉。
公開前度對話
影片流出之後，耀樂上載一張與前度的對話截圖，並回應說︰「影片是我的前任，從來不知道他有拍過影片。之後因為他劈腿，所以後來分手，不聯絡，鬧得不愉快，後來他有求復合，但我因真的無法接受劈腿，所以拒絕過很多次，沒想到過了一段時間，就看到了這影片。」而當時他把前度的頭像打格處理，如今看來，他這位前度便是炎亞綸。
曾因性愛影片流出想自殺
耀樂直言自己曾為影片流出而有輕生念頭，事隔大半年之後，他棄用「冥樣」以真名回歸，並在網上揚言要告31人，禁止他人再轉載相關影片，並稱「有在其他平台散播的人，我這邊也備好資料準備進行提告」。耀樂因為影片流出大受打擊，休學3年，直至2021年9月宣布重返校園，他當時在網上寫下回到校園的心情︰「我不知道你們能不能理解我內心的恐慌，那種隨時被人注視著、感覺很多人在等著看我笑話的那種眼神。」