台灣metoo｜炎亞綸捲性侵又被指爆粗侮辱　前合夥人：欠我一句道歉

記者陳曉涵／採訪報道

藝人炎亞綸捲入性騷擾疑雲，被網紅耀樂指控違反意願「強行進入」、偷拍外流等，21日召開記者會泣訴，誰是誰非真相未明，未料，《中天新聞網》21日清晨也接獲投訴，爆料者Ａ指控炎亞綸在合夥「茶明載波」期間，涉嫌公然侮辱。

被指因飲料口味不時起紛爭

爆料者A表示，看到炎亞綸近日新聞，讓他直呼早有預感：「早知道總有一天人設會翻車。」兩人也因理念不同早就拆夥，分道揚鑣。爆料者A還提供公司群組對話，炎亞綸直接在其中飆罵髒話：「他X你們有哪個賺得比我演戲的多。」讓爆料者A自認相當委屈，認為炎亞綸也欠他一句道歉。

爆料者A透露兩人當時是在網上認識，因為炎亞綸透過小號去罵周湯豪，他在底下留言後，炎亞綸送交友邀請，兩人才成為朋友。認識將近兩年，兩人與其他友人合夥，投資了位於台中勤美的飲料店，但卻因飲料口味不時起紛爭，爆料者A因此遭到炎亞綸的辱罵，還撂下狠話「講這話好下流」、「操X媽」、「他媽你們有哪一個賺得哪個比我這個演戲的多？」，最後直接退出群組。