台灣metoo｜炎亞綸涉性侵17歲男生 受害人發文爆被偷拍性愛片致休學3年

網上流傳的截圖可見，炎亞綸被指跟一名17歲男生有不尋常關係，當中一幅是兩人的私訊記錄，炎亞綸疑似請求對方私下和解，並表示：「上法庭我真的無法承受。」及至晚上7時許，有「抖音男神」稱號的網紅耀樂(邱耀樂)發文指責炎亞綸，稱跟對方交往時，不但被對方霸王硬上弓，更被拍下性愛影片。18年，耀樂因為性愛影片流出，而一度休學3年，身心大受打擊。

用手機偷拍做愛過程

耀樂稱當時只得16歲的他獲炎亞綸邀請到其住所看Netflix，由於耀樂非常喜歡炎亞綸，更認為是他心中的白馬王子，所以炎亞綸要求甚麼都會照做。他說︰「我的第一次給了你，在16歲的時候，期間你有嘗試在性愛時拍攝錄影，這是我當時唯一的底線。我很嚴肅的跟你拒絕，你也跟我打勾勾答應了。你也很常自己先起床了，看我還在睡。就不管我的感受，執意進入。當時的我卻以為這就是情侶交往的必經之路，你只是在教導我⋯最可怕的事情是趁著我不注意，依然拿手機偷拍錄影，以致後面發生毀滅我人生的外流事件⋯」

冷處理性愛影片流出

耀樂稱跟炎亞綸交往期間，更忍受對方一腳踏兩腳，但最後都是分手收場。及至18年因為性愛影片流出，令耀樂大受打擊，他向炎亞綸求助不果，對方不但冷處理，其後只給他律師費和生活費便沒有下文。他指炎亞綸還曾向其他人透露，若他出來爆料會請黑幫來解決，並強調一切都有對話紀錄和證據。耀樂發誓不是因為想要流量才站出來，只是這幾天的新聞看了很難過，前陣子自己在捷運上被性騷擾，才決定說出真相。