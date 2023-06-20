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娛樂
2023-06-20 22:03:53

台灣metoo｜炎亞綸涉性侵17歲男生 受害人發文爆被偷拍性愛片致休學3年

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炎亞綸於18年被指一腳踏3船，同年耀樂的性愛片流出，原來拍攝者是炎亞綸。

台灣演藝界近日鬧出#meToo風波，事件近日持續發酵，繼宥勝、黃子佼等相繼爆出性騷擾醜聞後，大陸微博今日流傳兩張截圖，矛頭直指炎亞綸，令炎亞綸今日即登上微博熱搜。

網上流傳的截圖可見，炎亞綸被指跟一名17歲男生有不尋常關係，當中一幅是兩人的私訊記錄，炎亞綸疑似請求對方私下和解，並表示：「上法庭我真的無法承受。」及至晚上7時許，有「抖音男神」稱號的網紅耀樂(邱耀樂)發文指責炎亞綸，稱跟對方交往時，不但被對方霸王硬上弓，更被拍下性愛影片。18年，耀樂因為性愛影片流出，而一度休學3年，身心大受打擊。

耀樂發文自爆不堪回首的過去。

用手機偷拍做愛過程

耀樂稱當時只得16歲的他獲炎亞綸邀請到其住所看Netflix，由於耀樂非常喜歡炎亞綸，更認為是他心中的白馬王子，所以炎亞綸要求甚麼都會照做。他說︰「我的第一次給了你，在16歲的時候，期間你有嘗試在性愛時拍攝錄影，這是我當時唯一的底線。我很嚴肅的跟你拒絕，你也跟我打勾勾答應了。你也很常自己先起床了，看我還在睡。就不管我的感受，執意進入當時的我卻以為這就是情侶交往的必經之路你只是在教導我最可怕的事情是趁著我不注意，依然拿手機偷拍錄影，以致後面發生毀滅我人生的外流事件

冷處理性愛影片流出

耀樂稱跟炎亞綸交往期間，更忍受對方一腳踏兩腳，但最後都是分手收場。及至18年因為性愛影片流出，令耀樂大受打擊，他向炎亞綸求助不果，對方不但冷處理，其後只給他律師費和生活費便沒有下文。他指炎亞綸還曾向其他人透露，若他出來爆料會請黑幫來解決，並強調一切都有對話紀錄和證據。耀樂發誓不是因為想要流量才站出來，只是這幾天的新聞看了很難過，前陣子自己在捷運上被性騷擾，才決定說出真相

炎亞綸於18年被指一腳踏3船。

炎亞綸曾一腳踏三船

翻看18年的報道，炎亞綸曾被周刊踢爆一腳踏三船，並附有他與男伴接吻及對話截圖以證大家的關係。爆料者指炎亞綸會先透過社交平台結識心儀對象，並會噓寒問暖，又會出盡冧招。當時曾與炎亞綸交往的男生詳盡交待二人相處過程，如今看來跟耀樂提及的內文如出一轍。當時炎亞綸回應指是跟朋友之間私下場合的互動，希望大家不要過度放大。其經理人則全盤否認指控，並指照片及對話截圖是移花接木。

耀樂上載炎亞綸的ig截圖，暗示自己是相中人。

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