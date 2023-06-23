台灣metoo｜炎亞綸遭合作單位連環割席　傳金鐘獎主持人選不保

實習記者苗斯堯／綜合報道

炎亞綸近日也捲入演藝圈「#MeToo」運動，抖音男神耀樂控訴在他16歲時，遭炎亞綸硬上、偷拍甚至將影片外流，目前台北士林地檢署已分案調查中。炎亞綸事件爆發後，不少廣告代言及主持紛紛告吹，包含Uber Eats廣告、公視政論節目主持等等，如今還傳出10月份的金鐘獎主持也將把炎亞綸撤換，對此，承辦單位表示：「典禮各項工作籌備中，有關主持人選依往例在典禮前才會正式公布。」

炎亞綸3月才接下Uber Eats代言，不料3個月後醜聞曝光，Uber Eats火速撤下Facebook、Instagram上炎亞綸拍攝的宣傳影片。Uber Eats表示：「Uber Eats 重視社群間的相互尊重和安全。基於近日的紛擾，我們已經暫停與該藝人的廣告活動。」