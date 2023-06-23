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娛樂
2023-06-23 10:30:42

台灣metoo｜炎亞綸遭合作單位連環割席　傳金鐘獎主持人選不保

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炎亞綸恐丟金鐘獎主持。（圖／取自炎亞綸Facebook）

實習記者苗斯堯／綜合報道

炎亞綸近日也捲入演藝圈「#MeToo」運動，抖音男神耀樂控訴在他16歲時，遭炎亞綸硬上、偷拍甚至將影片外流，目前台北士林地檢署已分案調查中。炎亞綸事件爆發後，不少廣告代言及主持紛紛告吹，包含Uber Eats廣告、公視政論節目主持等等，如今還傳出10月份的金鐘獎主持也將把炎亞綸撤換，對此，承辦單位表示：「典禮各項工作籌備中，有關主持人選依往例在典禮前才會正式公布。」

炎亞綸3月才接下Uber Eats代言，不料3個月後醜聞曝光，Uber Eats火速撤下Facebook、Instagram上炎亞綸拍攝的宣傳影片。Uber Eats表示：「Uber Eats 重視社群間的相互尊重和安全。基於近日的紛擾，我們已經暫停與該藝人的廣告活動。」

炎亞綸在《關於我和鬼變成家人的那件事》中扮演渣男角色，巧合地預言了今次醜聞。 台灣metoo｜炎亞綸形象破產 遭撤銷十大傑出青年資格 炎亞綸離開時崩潰落淚，並否認曾偷拍性愛影片。 耀樂中午開記者會，炎亞綸竟踩場道歉並兩度鞠躬。 抖音網紅耀樂今日中午在台灣開記者會，親自交代跟炎亞綸的親密關係。

未知會否影響入圍資格

另外，炎亞綸曾獲得的「十大傑出青年」在事件爆發後，「國際青年商會中華民國總會」也發出聲明撤銷當選資格。而炎亞綸10月份的金鐘獎主持也傳出將遭到撤換，據典禮承辦單位三立電視台回應：「典禮各項工作籌備中，有關主持人選依往例在典禮前才會正式公布。」

值得注意的是，炎亞綸本屆金鐘獎也參選多個獎項，包含《來吧！營業中》、台視《嗨！營業中》、公視《36題愛上你》等，是否會因為私德問題而影響最終入圍資格還有待9月的入圍名單公布。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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