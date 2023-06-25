台灣metoo｜炎亞綸陳年花絮片被翻炒　網民批「強吻朋友妻」惹激辯

即時中心／綜合報道

藝人炎亞綸近日被網紅耀樂指控強迫發生關係還拍攝私密影片，引起軒然大波。近日內地網民更翻出炎亞綸曾經強吻辰亦儒女友曾之喬的影片，再度掀起熱議。

「妳要親我一下」

2016年，炎亞綸與曾之喬出演電視劇《後菜鳥的燦爛時代》，在慶功宴時炎亞綸對曾之喬說：「妳只要喝一口（酒）就好，因為妳是曾之喬。」但他馬上提出條件：「妳要親我一下」，讓曾之喬大喊「條件怎麼會這麼難」。

曾之喬對炎亞綸表示，自己私底下只親男朋友，豈料炎亞綸直接問：「妳要跟我交往嗎？」曾之喬又強調自己現在不是電視劇中的女主角，頗有婉拒之意。結果炎亞綸仍然捧着曾之喬的臉直接強吻，站在曾之喬旁邊的賴琳恩趕緊用手遮住曾之喬的嘴唇，場面相當尷尬。