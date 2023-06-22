台灣藝人炎亞綸被「抖音男神」耀樂指控在他16時強迫性交，兼被偷拍性愛過程。有指台灣相關部門將會介入調查，而炎亞綸雖然其致歉文章及公開向耀樂鞠躬道歉而獲得支持，但因其形象已受損，除了失去多個代言工作，連下月9日舉行的高雄啤酒節活動，主辦單位也宣布取消對方的演出，改由動力火車頂上。

耀樂陷桃色糾紛

另外，耀樂昨日被指陷入桃色交易，事件令不少網民批評耀樂「其身不正」。根據網民的爆料指，耀樂曾約網民開房6次，網民支付了54,000元新台幣，但對方收了錢之後便沒再出現，只是開房約會了一次。曾任台灣記者現轉為KOL的花芸曦，就這兩件事「詢問」ChatGPT的看法。

她先用ChatGPT評論炎亞綸的道歉全文，ChatGPT稱︰「吳庚霖先生表達出了對過去自己行為的悔恨和對受害者的尊重。他承認了自己的過錯，並表示希望進行改變，這是公開道歉的重要一步。這篇道歉文表現出了他願意面對和接受批評，並且他也提到了自己已經進行的一些改變，包括尋求諮詢和參加課程。」

ChatGPT︰道歉文可以進一步改進

ChatGPT續說︰「然而，這篇文章也存在一些可以改進的地方。例如，對於耀樂揭露的具體行為，包括未經同意的性行為和錄影拍攝，吳先生並未直接道歉，這可能讓人覺得他的道歉不夠真誠。另外，他在文中多次提到自己的痛苦和成長，但相比之下，對於耀樂所受的傷害卻並未有太多的關注和提及，這可能會讓人覺得他在逃避責任。」

​「因此，我認為這篇道歉文可以進一步改進，包括更明確地認識和道歉自己的錯誤行為，更具體地表達對受害者的關懷和支持，並將重點放在受害者和他們的痛苦上，而非自己的感受和成長。」