台灣metoo｜網友表示明白黃子佼 目睹父親換性伴侶：中學起開始狂換30個對象

記者劉靜／綜合報道

知名主持人黃子佼近日被爆出性騷擾黑歷史，消息曝光後震驚演藝圈。他在直播中坦承母親外遇造成他的心理陰影，對此有一名男網友透露了類似的經歷，表示「我能懂黃子佼說的一些事」。

網友曾目睹父親和不同女人們衣衫不整

樓主在《Dcard》以「其實我能懂黃子佼說的一些事...」為題發文，指出自己父母的關係很差，父親常常不回家，還會開車載着包養妹，每幾個月就會換一次。樓主目睹父親和不同女人們衣衫不整交疊的樣子，父親甚至對樓主說：「女人就是拿了錢之後好好聽話就好，你媽又不聽話，又不肯離婚」後來樓主父母分居，樓主和父親同住，曾經聽包養妹對父親說：「你該多給我一點吧，給你睡還要幫你顧小孩」之類的話。這些經歷讓樓主誤以為一切都是正常的，因此樓主國中開始就包養女生，認為只要付錢就很容易達成目的，「我曾經試過不用錢，好好得花時間追過一個女生，但是真的真的好難、好花時間，每天聊天、接送上下班，花了快兩個月，最後我忍不住直接跟他談給她錢，馬上就ok了」樓主坦承從國中到現在換過至少30個類似的對象，並且強調：「沒有要幫我自己或黃子佼做的事情護航，我只是想說童年的事情影響人的一生很多，我完全能理解」

貼文曝光後，引發網友熱烈討論。有網友突破盲點，指出「包養」和「性騷擾」本質上的區別：「你跟包養的女生是你情我願，但性騷擾就不是你情我願，是犯罪，還是有差別」。也有網友奉勸樓主再給自己一次機會，「既然知道，要不要再給自己一次機會？」、「希望你會遇到不會被錢收買而是真的愛你的人」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章