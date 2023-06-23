台灣metoo｜耀樂控炎亞綸「硬上」後被爆黑材料　涉桃色交易騙取5.4萬元

抖音男網紅「耀樂」被爆曾以桃色交易名義騙錢，事後神隱未完成約定。（圖／中天新聞）

「抖音男神」耀樂才指控炎亞綸偷拍私密片又外流，輿論譁然，不過21日有網友爆出耀樂是「男同志圈內可愛底迪（弟弟）」，卻以桃色交易騙錢。網民指控耀樂收下5.4萬新台幣（約1.36萬港元）費用後，藉故神隱半年，網民揚言提告，不過耀樂目前尚未證實此事真偽。

「54000開房約會6次」

根據該網友發文以及對話內容截圖，耀樂曾和發文網民的友人約定「54000開房約會6次」，但在第一次開房時，耀樂就要求對方一次結清費用。

該友人照做之後，耀樂竟開始不回訊息，甚至神隱長達半年，爆料網友遂將當時友人與耀樂的13張對話截圖全曝光，在網上引起另一波熱議，不過耀樂21日僅在中午記者會現身說法，並未回應凌晨曝光的這篇爆料。

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