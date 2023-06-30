台灣metoo｜范瑋琪力撐黑人陳建州：老公滴酒不沾　網民迅速「考古」反駁

記者高珞曦／綜合報道
在台灣，男星陳建州（黑人）被爆性騷藝人周宜霈（大牙），以及意圖性侵「微風女神」郭源元，太太范瑋琪29日終於在Instagram上發布限時動態支持老公陳建州，並稱老公向來滴酒不沾。
此說法稍早被ptt網友打臉，並翻出之前聚餐時的報道，海產店老闆曾說過陳建州有喝酒。
「懷孕期間也不可能喝酒」
范瑋琪29日在自己的IG帳號發布限時動態，針對受害者提到陳建州邀請喝威士忌，以及被帶回他們夫妻住處後，陳建州避諱主臥室轉將人帶至「另一張床」，范瑋琪表示「來過我舊家的人都知道，我家只有一張床」，「從小到大認識黑人的朋友都知道他滴酒不沾。而我懷孕期間也不可能喝酒。」
台灣網絡論壇PTT網友翻出過去報道，2011年「黑范婚禮」陳建州確實向媒體表示過自己酒量不太好，在台日混血女星Makiyo也曾在陳建州主持的《我愛黑澀會》爆料喝醉會亂親人，Makiyo、吳佩慈及其他好友都被親過。
海產店老闆：到場喝了威士忌
PTT還有網友翻出2021年的報道，台灣職籃球員聚餐中，海產店老闆也提到陳建州有到場，喝幾瓶威士忌，每個都喝酒，不過，陳建州事後表示自己只是去致意，短暫帶了一會就離開，並未喝酒。
另外，郭源元也描述曾被陳建州抱到對方腿上，被要求喝威士忌，但郭源元當時多番拒絕，陳建州才作罷。網友對范瑋琪的聲明並不埋單，「滴酒不沾，就是不喝太少的意思啊」、「滴酒不沾啊，一次一瓶」、「小喝不算喝」、「58度以下都不算酒，應該是這樣滴酒不沾」。
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