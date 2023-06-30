台灣metoo｜范瑋琪撐夫陳建州稱「我家只有一張床」 被群嘲「不太認得房子」

記者陳弘美/綜合報道

黑人陳建州近日接連被「大牙」周宜霈和微風女神郭源元出面控訴過往曾對她們有過「性騷」行為，妻子范瑋琪則是力挺丈夫到底，發聲明強調「家中只有一張床」，懷孕期間很少出門反駁郭源元說法；對此，資深媒體人、作家莎莉夫人看完聲明直言，當年兩夫妻住在大坪數的房子，且有生孩子的計劃，「家裏卻只有一張床」。

范瑋琪29日在社交平台上發聲力挺丈夫陳建州，細數她懷孕期間參與的種種聚會，強調「陳建州滴酒不沾」、「懷孕期間僅出門5次，而陳建州都在身旁陪同」，且有去過「黑范」舊家的親友都知道，「我家只有一張床，沒有所謂的另一張床」，反駁郭源元的說法；最後，范瑋琪在聲明文末寫下：「我的丈夫是個正直的人」。