台灣metoo｜《華燈初上》吳慷仁遭影射劈腿約砲又濫權　千字文反擊：睜眼說瞎話！

記者高珞曦／綜合報道

Netflix《華燈初上》演員吳慷仁日前遭網友在匿名粉專《靠背影視2.0》影射劈腿、約砲，甚至「把演藝圈當後宮」，吳慷仁29日晚間11時10分在臉書親發千字長文反駁，條列5點否認網友繪聲繪影的傳聞。除表示不認識這樣的人，他也駁斥自己被人無端指控利用自身影響力左右劇組選角，「真的是睜眼說瞎話」。

該名網友指出一名Ｗ姓男星，當對方跟她示好時，有種被欽點的感覺，雖詢問不是有交往對象?但該男星僅表示媒體報導都是捕風捉影，而進一步交往後，覺得男星與表面上營造出來的形象有落差，最後在漸行漸遠下協議分手。