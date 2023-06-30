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娛樂
2023-06-30 10:55:24

台灣metoo｜《華燈初上》吳慷仁遭影射劈腿約砲又濫權　千字文反擊：睜眼說瞎話！

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吳慷仁遭影射在演藝圈內玩弄感情關係又弄權，他29日深夜發長文駁斥傳聞。（圖／翻攝自[email protected]吳慷仁Kang Ren Wu）

記者高珞曦／綜合報道

Netflix《華燈初上》演員吳慷仁日前遭網友在匿名粉專《靠背影視2.0》影射劈腿、約砲，甚至「把演藝圈當後宮」，吳慷仁29日晚間11時10分在臉書親發千字長文反駁，條列5點否認網友繪聲繪影的傳聞。除表示不認識這樣的人，他也駁斥自己被人無端指控利用自身影響力左右劇組選角，「真的是睜眼說瞎話」。

該名網友指出一名Ｗ姓男星，當對方跟她示好時，有種被欽點的感覺，雖詢問不是有交往對象?但該男星僅表示媒體報導都是捕風捉影，而進一步交往後，覺得男星與表面上營造出來的形象有落差，最後在漸行漸遠下協議分手。

約砲「不管對方是否有另一半」

不過該網友指出分手後，耳聞某位女生提起Ｗ先生暗示要約砲，不過由於知道他的套路便果斷拒絕，後來甚至聽到越來越多的案例，不外乎都是一開始只是表達關心生活，接著對話便朝私密方向前進，而且完全不管對方是否有另一半」。

該網友還指Ｗ姓男星會利用自身條件影響製作單位或導演在編劇或卡司上的決定，像是好幾齣劇原本不是以他為主，最後在演出時卻變成他的個人表演，此外，還曾把跟他發生關係卻又不想見到的女演員、工作者等，用自身「專業」將對方排除掉。

吳慷仁在台劇《華燈初上》中的「寶媽媽」一角大受歡迎。 吳慷仁在台劇《華燈初上》中的「寶媽媽」一角大受歡迎。 吳慷仁今次再到香港，帶備在家中放了數年的八達通。 吳慷仁日前與影帝黃秋生和朱栢康在港晚飯。 吳慷仁與愛貓「大福」的相處點滴。 吳慷仁自言在泰國曬得比在馬來西亞時更加黑。 吳慷仁自言在泰國曬得比在馬來西亞時更加黑。 吳慷仁身在泰國，與邵雨薇於當地度假享受二人世界。 吳慷仁身在泰國，與邵雨薇於當地度假享受二人世界。 吳慷仁強調為《媽，別鬧了！》的大尺度演出自己也被嚇親。 在《媽，別鬧了！》內，吳慷仁與賈靜雯的互動也引人遐想。

吳慷仁：如屬實早就在圈子傳開

吳慷仁就此於29日親發千字長文反駁，主動澄清，節錄3點如下：

  • 「對方說有女友的狀況下去接觸…文中提到開始私下朋友聚會的時候大聊女性的有的沒的…我竟然還敢帶去見朋友，是不是也提供一下何次？有誰在呢？」
  • 「關於約X這件事…有男友的我也約？那麼囂張？而且寫到女性都不願意說三道四還能被你聽說到人數變成聯盟（後宮）這個邏輯是什麼？所以人面很廣？還是有人口普查？那這樣感覺根本等不到你匿名，早就在圈子傳開應該等不到你爆料，我應該也要花很多錢跟資源才能壓得下來，新聞上的記者可能比你還期待。」
  • 「這一點我比較生氣，關於演員工作（底線），竟然可以用魅力（撫媚的媚嗎？）與影響力去決定卡司與人選…，我很確定寫的人肯定不是圈內人或是不是線上有所累積的工作者，因為一部片（在台灣）選角還是以資方與導演或製作人為主（或是選角演員組專業建議），基本上我還沒有聽說過有人能這樣。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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