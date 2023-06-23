台灣metoo｜金曲歌王張三遭女歌手指控　自揭對話紀錄指女方主動「獻殷勤」

記者黃玉婷／綜合報道
台灣「＃MeToo」風波持續延燒，從政壇燒到演藝圈，性騷事件連環爆。金曲最佳演唱組合「張三李四」的主唱張三，21日遭客家女歌手王喬尹指控性騷擾，隨即他發毒誓「若有性騷，出門被車撞死」，而女方也二度發文；對此，他22日晚間再寫下長文，曬出對話紀錄，更是怒斥：「假MeToo」。
「若有性騷，出門被車撞死」
張三22日再度發文，開頭就直斥：「有首新寫的歌很像你，〈閉嘴沒人會當你是啞狗〉」，隨後指出對方在自導自演、誣陷別人蹭熱度，編造劇本侵害別人的清白，怒批「道德無底線」，也表明無證據謊話已造成傷害，要求對方道歉，並希望不要再利用公眾資源害人。
主動私訊有自製周邊產品
張三也發出許多圖片，除了用紅字反駁王喬尹的文章外，還丟出多張對話截圖；根據她的指控，是在準備專輯和在錄音室聆聽完成品時遭到騷擾，從圖片中可見，女方在事發後，還主動私訊有自製周邊產品，並在2022年1月主動「獻殷勤」：「你今年生日在台灣嗎？好吧，本想說再帶禮物去孝敬你，哈哈」。
此外，張三也透露，對方2022年1月說想創作歌曲，同年5月卻表明想終止合約，而就在解約後沒幾天，公司接到價值十幾萬新台幣的項目，讓他不禁質問：「原本你打算私吞該案不成？打算與讓該案與公司無關？那之前公司為你付出的投資，團隊同事們付出的努力，算什麼？」
截至發稿前，王喬尹並未再作出回應。
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