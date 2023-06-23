台灣metoo｜金曲歌王張三遭女歌手指控　自揭對話紀錄指女方主動「獻殷勤」

記者黃玉婷／綜合報道

台灣「＃MeToo」風波持續延燒，從政壇燒到演藝圈，性騷事件連環爆。金曲最佳演唱組合「張三李四」的主唱張三，21日遭客家女歌手王喬尹指控性騷擾，隨即他發毒誓「若有性騷，出門被車撞死」，而女方也二度發文；對此，他22日晚間再寫下長文，曬出對話紀錄，更是怒斥：「假MeToo」。

「若有性騷，出門被車撞死」

張三22日再度發文，開頭就直斥：「有首新寫的歌很像你，〈閉嘴沒人會當你是啞狗〉」，隨後指出對方在自導自演、誣陷別人蹭熱度，編造劇本侵害別人的清白，怒批「道德無底線」，也表明無證據謊話已造成傷害，要求對方道歉，並希望不要再利用公眾資源害人。