台灣metoo︱陳建州副業「春陽茶事」被抵制！加盟主及員工哀號遍野

黑人陳建州近日身陷台灣metoo、被《黑澀會》大牙周宜霈等藝人指性騷擾風暴。雖然陳建州與老婆范瑋琪共同發布聲明，但目前真相未明，風向依舊導向被害者，不料在這場風波之下，他所投資的手搖飲副業「春陽茶事」也受到影響，有網友就發文揚言要抵達這家飲料店，不過有人看到抵制文後就無奈表示：「那些做錯事的人根本不痛不癢。」

老闆身份未明 1名網友在Dcard發文，回憶起范瑋琪2020年的口罩事件，當時她名聲跌至谷底，「春陽茶事」也引發一輪抵制潮，但不清楚後來黑范夫妻是否有退股，如今陳建州又爆出同樣的事情，於是他想知道陳建州與范瑋琪是否有投資這間飲料店，他說：「請問春陽茶事的老闆或股東是黑范夫妻嗎？如果是的話想抵制！」