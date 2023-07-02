台灣metoo｜陳建州夫婦早已是雙面人？　小S《康熙》訪問片段被重新解讀

記者黃玉婷／綜合報道

藝人大牙（周宜霈）日前指控「黑人」陳建州對她性騷擾，對此，陳建州否認更提告求償1000萬新台幣（約251萬港元）；其老婆「范范」范瑋琪也發聲力挺老公，卻疑似被踢爆非她本人發的文章。網友也翻出過去的節目，起底黑范夫婦對好友小S（徐熙娣）的昔日舉動，讓不少紛絲嘆：「根本沒將小S當朋友」。

原本范范稱訂婚宴只邀親人

網友再翻出《康熙來了》片段，並列舉3大事件，直指黑范夫妻沒有將小S當成「閨蜜」，包含黑人求婚並未告知，對方看新聞才知道；訂婚宴雖然對外聲稱只邀請親人，但知名經紀人Andy（張世明）卻受邀參加；范瑋琪生分娩後首天只邀請「新姐妹淘」來探望。

其中訂婚宴客一事，小S在《康熙來了》透露，原本范范稱訂婚宴只邀親人，不過，蔡康永卻表示，知名經紀人Andy（張世明）有被邀請，當時黑人立刻撇清，表明是范瑋琪邀請的；而范瑋琪面對小S的質問，支支吾吾回答不出來，看起來像是說謊被當眾戳破，也讓小S立即演出「憤而離席」的戲碼。