台灣metoo｜陳建州曾在小S媽媽面前「露械」　昔日節目笑料變醜聞伏筆

記者郭竹倩／綜合報道

女星大牙（周宜霈）27日發文爆料，指控陳建州（黑人）11年前，帶她赴香港出差時，強行進入她的房間，疑涉嫌性騷，男方當時提到「妳范范姐就很不愛這種事啊」，雖然陳建州第一時間發聲明否認指控，但他與范瑋琪（范范）昔日在《康熙來了》的節目的互動也被翻出。其中，小S（徐熙娣）更大爆陳建州曾在徐媽媽面前裸體的故事。

范瑋琪曾在《康熙來了》分享夫妻間的親密互動，坦言自己不喜歡「唾液交換」的感覺，因此在主持人蔡康永和小S當希望她和陳建州在婚禮時舌吻，她就跟黑人說：「你不要給我伸舌頭喔！」而陳建州在節目中則對此表達自己的看法：「我覺得在一起就應該要舌吻。」對比如今大牙透露，陳建州曾和她說「范范姐不愛的事」，更讓許多觀眾認為這段訪問似乎已埋伏筆。