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娛樂
2023-06-30 17:45:24

台灣metoo｜陳建州被翻22年前節目舊帳　疑伸脷「親哭」S.H.E. 19歲Selina終道歉

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女團S.H.E剛出道時，Selina曾在陳建州主持的綜藝節目上被他「親到哭」。（示意圖／翻攝自[email protected]任家萱 Selina）

記者高珞曦／綜合報道

男星陳建州（黑人）27日被女星周宜霈（大牙）爆料，11年前同赴港出差時曾闖女方房間背後環抱女方，甚至試圖和對方發生關係。有網友挖出2001年女團S.H.E剛出道時，作客陳建州主持的節目，在互動遊戲中Selina與陳建州嘴對嘴親上，Selina當時表示感覺陳建州有伸舌頭。

趴在機器上向蒙面者緩緩接近

S.H.E當時到陳建州與羅志祥、Makiyo主持的台綜《TV三賤客》宣傳，其中一個遊戲環節，要求節目嘉賓蒙面，另一位嘉賓趴在機器上向蒙面者緩緩接近，直到蒙面者按停止按鈕才能停。

當時19歲的Selina抽到要和陳建州一起玩這遊戲，蒙上眼的Selina原本就很緊張，加上其他人一直告訴Selina「再等一下」，最後等到陳建州跟她嘴對嘴親上也來不及按停止鈕。

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「我真的沒有伸舌頭」

事後陳建州露出「爽翻」的表情，Selina不斷尖叫還一度掩面甚至哭出來，驚喊「為甚麼我覺得有（伸）舌頭的感覺」，陳建州當場慌張否認，「我真的沒有伸舌頭，你不要這樣講」。

據悉，該節目當時若是男、女藝人抽到一起玩這個遊戲，通常都會側一邊親臉頰。而在這段節目播出後，S.H.E所屬公司提出嚴正抗議，粉絲也憤怒投書電視台，直到陳建州在節目中道歉才平息風波。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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