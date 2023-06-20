台灣metoo｜黃子佼加護病房最新病況曝光 無生命危險但無法說話

資深主持人黃子佼被女網紅Zofia爆料多年前性騷擾，他在昨（19）日上午透過臉書發出3段自白式影片的方式來向大眾道歉，同時也在影片中拋出一連串的毀滅性爆料，隨後自殘送醫。然而，黃子佼的愛妻孟耿如也一直陪在他身旁，事後也代替老公向社會大眾道歉，此外，根據《壹蘋新聞網》報導，孟耿如的經紀人透露，黃子佼目前已經沒有生命危險，且有短暫的清醒，但仍無法言語及表達。

主持人黃子佼在昨（19）日上午在臉書發出3段自白式影片，除了承認自己過去犯下的錯誤之外，也在影片中向社會大眾道歉，黃子佼在影片中透露，母親的出軌讓他內心蒙上一層很深的陰影，同時也坦言，這造成他的傷痕，所以才會在過去做出這些不當的行為。黃子佼更在影片中也提到，藝人大小S、大S老公具俊曄、范曉萱、柳翰雅、周俊偉等人有吸毒嗑藥的行為，同時也點名藝人吳宗憲、曾國城，並表示，吳宗憲的男女關係混亂且欠錢不還、而曾國城是曾在古蹟中山堂後台抽菸喝酒，黃子佼也在拋出一連串的毀滅性爆料後表示，他不管他就是要說，他管這些人去死，最後也坦言，太太對於自己過去性騷擾的事不知情，自己在認識對方後改過自新，也絕對沒對不起她。