台灣metoo｜黃子佼大爆黑材料指大小S涉毒 經理人︰不實言論

台灣著名主持人黃子佼被揭強吻17歲少女兼誘對方拍裸照，黃子佼今早開直播認錯，同時也大爆台灣藝人的黑材料，點名大S（徐熙媛）、小S（徐熙娣）、具俊曄、吳宗憲、曾國城、夏宇童、范曉萱、阿雅、周俊偉、唐綺陽、胡瓜等有不良習慣。他不滿為何台灣娛樂有許多人做錯了事，但都逃得過，不用負責，直言「我不管，我就是要說出來，我管你們去死，反正也沒人管我去死！」

大小S酒店開毒P 黃子佼在影片指第一次到韓國是由大小S帶去，當時大S與具俊曄拍拖，他說︰「他們就在飯店一起嗑藥，我非常不想，身邊的朋友包含阿雅、范曉萱等都知道，我被邀請、被說服、被硬塞，我不快樂！且光頭（具俊曄）很大隻，當時把我抱進浴室，讓我不得不一起吸毒」。 黃子佼續指這些藝人一直有吸毒的習慣︰「大小S還會在飛碟電台對面夜店嗑藥，他們吸毒嗑藥，我也一直過不去，他們可以否認然後紅了20幾年，阿雅、范曉萱、全部都逃過，大麻、搖頭丸都有碰，只是那時候不流行社群，可能沒機會爆料，如果我逃不過，為甚麼他們可以逃過這一切？」大小S曾多次被指吸毒，早前大S的前夫及前奶奶也曾指大S吸毒，但大S都否認指控，並稱自己和妹妹都很守法。