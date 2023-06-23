台灣metoo｜黃子佼妻經歷弟輕生亡再遇夫尋短　不離不棄「陪他一起面對」

記者黃玉婷／綜合報道 台灣「＃MeToo」風波持續延燒，資深主持人黃子佼也捲入性騷擾醜聞，他19日發出3段影片道歉，承認強吻、拍攝裸照，也同時毀滅式爆料，點名多達18位藝人，隨後傳出送醫的消息。據悉，他在房間激烈自殘，被妻子孟耿如發現，緊急呼叫救護車，將黃子佼送往台北長庚醫院。 根據報道指出，黃子佼到院時，被聞到渾身酒氣，身上、手臂有不少自殘痕跡，送醫後並無大礙，後轉到林口長庚，妻子孟耿如則是全程陪在身旁。 孟耿如在醫院外受訪時落淚。（圖／中天新聞 YT）