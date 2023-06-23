台灣metoo｜黃子佼妻經歷弟輕生亡再遇夫尋短　不離不棄「陪他一起面對」

記者黃玉婷／綜合報道
台灣「＃MeToo」風波持續延燒，資深主持人黃子佼也捲入性騷擾醜聞，他19日發出3段影片道歉，承認強吻、拍攝裸照，也同時毀滅式爆料，點名多達18位藝人，隨後傳出送醫的消息。據悉，他在房間激烈自殘，被妻子孟耿如發現，緊急呼叫救護車，將黃子佼送往台北長庚醫院。
根據報道指出，黃子佼到院時，被聞到渾身酒氣，身上、手臂有不少自殘痕跡，送醫後並無大礙，後轉到林口長庚，妻子孟耿如則是全程陪在身旁。
孟耿如在醫院外受訪時落淚。（圖／中天新聞 YT）
「我知道他非常努力做一個好的人」
她在醫院外受訪時也不禁落淚，表示：「我們是一家人會一起面對」，隨後在聲明中寫道：「很遺憾今天早上的事件。佼或許有一些糊塗的過往，但認識佼之後，我知道他非常努力做一個好的人、好的專業藝人、好的丈夫、好的父親。我們是一家人，我一定會陪著他一起面對、一起彌補錯誤。」
事實上，孟耿如並非首度面對至親輕生，與她感情深厚的弟弟孟耿德罹患憂鬱症，並在2019年輕生，而她當時為了懷念弟弟，還在手臂刺上弟弟的生日，並表示：「一直記得弟弟生日，很開心記不得弟弟的忌日」，不料，卻又遇上老公尋短未遂，讓許多網民不捨。
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