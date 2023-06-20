台灣metoo｜黃子佼爆大小S吸毒 汪小菲抵台護兒　內地網民：這次千萬別出聲

藝人黃子佼昨（19）日崩潰大直播爆出演藝圈驚人內幕，讓圈子內現在風聲鶴唳，其中包括大小S吸毒事件，尤其大S前夫汪小菲，曾經在離婚前提及此事，沒想到黃子佼突失控爆料，現在事件又再度浮上台面。對於爆料，大小S都否認這件事情，並表示將對所有不實指控保留法律追訴權。不過先前汪小菲的爆料，大陸網友紛紛在其微博下方留言「沉冤昭雪」，同時叫汪小菲「這次千萬別出聲」。

內地 網友：沉冤昭雪

汪小菲2022年底曾失言開炮，其中對象包括小S、小S老公許雅鈞、S媽，甚至連小S前男友黃子佼也身受其害被拖下水，對此汪小菲則表示：「然後你前男友黃子佼那事兒需要我說嗎？真噁心」。沒想到當時的爆料，引發外界關注，甚至當時黃子佼還表示：「我跟她們家族的故事，都是22年前的往事，怎麼又寫到我這邊來？」豈料黃子佼真的在這波事件中翻車，讓網友相當震驚。另外對於台灣演藝圈風暴大陸網友湧入汪小菲微博留言大讚「沉冤昭雪」；另外，也有網友怕他多嘴又壞事，勸道「少喝酒少說話」、「不要亂說話，不要接受採訪，時間會給你答案」、「聽律師的話，戒酒禁言」、「聰明一回，這次千萬別出聲」。不過事實上黃子佼失控直播後，汪小菲目前也已飛抵台灣，據了解昨（19）晚間他抱着兒子與張蘭直播連線，甚至媽媽還叮囑他「千萬不要接受任何採訪」。

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