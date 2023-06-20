台灣metoo｜黃子佼自殘轉院　意外再爆「裸女泡湯」畫面

孟耿如：我老公工作，隔壁有裸女泡湯

黃子佼在facebook直播中承認，過去曾經強吻未成年少女，以及拍攝裸照之事，甚至提到「我要跟女兒說對不起，你還小，不會記得有這個父親也蠻好的」，還要大家以後幫忙照顧太太孟耿如。他的恩師張小燕對此感到心焦不已，「我們也怕，大家都去找他了」。有網友在facebook翻出黃子佼曾分享過一段泡湯片段，當時黃子佼接到「台灣好湯啟動記者會」主持活動，他在房間裏準備妝髮，但浴池裏竟有一名女助理裹着毛巾，正享受關子嶺的溫泉，過程被另一名助理拍攝下來。黃子佼對着鏡頭無奈表示：「爽喔！助理爽爽做喔！」而正在泡湯的女助理悠閒分享泥漿浴溫泉時，黃子佼還在一旁大喊「忙翻了啦」，這段互動笑翻網友，引起討論。這段貼文也釣出孟耿如本人留言，「我老公工作 隔壁有裸女泡湯」，孟耿如還留言向網友徵求意見，「徵求各位太太 平時都怎麼懲罰老公的」，不少網友熱情給出建議，「案情不單純」、「哈哈哈！有錄影存證，否則阿佼跳到哪條河或海，洗也洗不清」、「算盤該拿出來了」、「水果店要榴槤殼，免費的」」、「算盤已過時了，主機板遞上」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章