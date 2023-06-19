台灣metoo｜黃子佼被指控強吻 向老婆孟耿如道歉：我沒有一天不愛妳

即時中心／綜合報道

演藝圈#metoo風波延，今天（19日）有女網友指控17歲時遭到1名男藝人強吻、拍裸照，因其形象正面，讓她她感覺心情矛盾失控落淚，根據線索，其他網友點名就是黃子佼，而黃子佼稍也在facebook發影片承認，並向老婆孟耿如道歉。

黃子佼：我活該

「我一直在思考怎麼面對這一切，我當然還是道歉，辜負這麼多人的信任跟期待。」黃子佼承認當年所犯的錯，覺得至今仍很難面對，更覺得對不起老婆孟耿如：「請大家幫我照顧我想照顧的人，除了抱歉還是抱歉，對不起，但也來不及了，老婆我這輩子為什麼會遇到你，如果沒有遇見你就算了，耿如還年輕還很多路要走，這麼好的女來請大家多多幫忙，女兒也是，只有我是不可能再有機會重來，我活該。」黃子佼連發3段影片坦承，「在這一波的事件，我也是坐立難安心中很過不去，在過去認識耿如10年的時間我一直非常努力想要改變自己，這些年我做得真的是應該有到位啦，生了孩子之後我也更想要努力，可是很多事情已經發生了很難改變和推翻，我做再好幫助再多都來不及了，心裏的疙瘩只能用不斷的付出努力去改變和調整。」他也向愛妻孟耿如表示，「我沒有一天不愛妳，我要跟女兒說對不起，你還小，不會記得有這個父親也滿好的。」並跟合作夥伴、粉絲說：「我絕對是有改過自新的，你們放心！」

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