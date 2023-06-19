台灣metoo｜黃子佼認錯後傳拿刀自殘 太太孟耿如現身醫院代夫致歉

台灣著名主持人黃子佼強吻17歲女子兼拍攝對方裸照事件曝光後，黃子佼開直播致歉，更自揭因為10歲時發現媽媽出軌，導致其心理有點變態，並謂︰「後來長大一點，有一點機會就做了很瞎的事情，當時充滿快感，現在覺得很瞎。現在道歉都來不及了，很多人都說留下深刻的陰影，我也是，我也忘不了，我也不覺得是對的……該來的不可能躲得掉，很多人翻車了，但他們的家人很無辜的是要去承受一切，從兩個人的，變成很多人的大家的陰影和傷痕。」

傳拿刀自殘送院搶救

黃子佼在直播中同時也大爆多位台灣藝人的黑材料，包括大小S（徐熙媛、徐熙娣）曾強迫他吸毒；台灣主持一哥吳宗憲男女關係混亂等，質問他們為何可以避得過︰「如果我逃不過，他們為甚麼可以逃得過？還有很多啦！」不過黃子佼的直播片段已刪除，連同他的專頁也消失，有指他原本要主持活動，但現時他已失聯，並有傳他拿刀自殘已送院搶救。

黃子佼太太孟耿如其後透過經理人發表聲明︰「很遺憾今天早上的事件。佼或許有一些糊塗的過往，但認識佼之後，我知道他非常努力做一個好的人、好的專業藝人、好的丈夫、好的父親。謝謝大家的關心，目前佼還在檢查當中，請給我們一些空間處理，我們會把事情釐清，給大家更好的答覆。我們是一家人，我一定會陪著他一起面對、一起彌補錯誤。」