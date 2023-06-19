台灣metoo｜黃子佼誘拍裸照受害者陸續曝光 要求與女方扮做愛

黃子佼曾強吻及誘騙當年只得17歲少女拍裸照，男方於今早先後拍下3條影片，當中包括認錯及疑似留言遺言，但影片其後已被刪除，連其專頁也一併消失。有傳他因自殘入院，他的太太現身醫院力撐老公。

在網上爆料的旅法網紅其後收到不少與她相同經歷的受害人私訊，而台灣有名的娛樂記者葛斯齊亦在網上表示自己私下也有收到不少受害人爆料，但礙於證據不足未能幫忙。有台灣網民更找來20年前的新聞，指當年就有傳媒報導黃子佼要求未成年少女除衫驗身，但新聞輕輕被帶過。當年的報導指李筱喬在16歲那年參加偶像雜誌美少女選拔，黃子佼稱要可能要拍泳照，要求對方除衫看身上有沒有疤痕，其後再要求她脫光光，李筱喬隨即拒絕。