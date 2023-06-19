台灣metoo｜黃子佼誘拍裸照受害者陸續曝光 要求與女方扮做愛

黃子佼曾強吻及誘騙當年只得17歲少女拍裸照，男方於今早先後拍下3條影片，當中包括認錯及疑似留言遺言，但影片其後已被刪除，連其專頁也一併消失。有傳他因自殘入院，他的太太現身醫院力撐老公。
在網上爆料的旅法網紅其後收到不少與她相同經歷的受害人私訊，而台灣有名的娛樂記者葛斯齊亦在網上表示自己私下也有收到不少受害人爆料，但礙於證據不足未能幫忙。有台灣網民更找來20年前的新聞，指當年就有傳媒報導黃子佼要求未成年少女除衫驗身，但新聞輕輕被帶過。當年的報導指李筱喬在16歲那年參加偶像雜誌美少女選拔，黃子佼稱要可能要拍泳照，要求對方除衫看身上有沒有疤痕，其後再要求她脫光光，李筱喬隨即拒絕。
拍完人魚又要假做愛
至於旅法網紅徵得受害人同意之後，公開了二人對話，其中一名受害人指黃子佼在2013年找她拍攝一輯以人魚為主題的藝術照，當時她需要全裸，只用頭髮遮住屁股。沒料到，對方在拍完之後，再要求拍攝以「春夢」為主題的照片，男方要求與她拍下假裝做愛的照片，受害人直言回想起來非常嘔心。
稱與黃子佼暗交兩年半
另一受害人稱在其18歲那年上黃子佼的節目，其後男方相約她吃飯並拍下一些所謂藝術照，並稱二人暗地裡交往了兩年半，男方又不停灌輸人為何要結婚生子、不要生小朋友的思想。這名受害人稱當時邀請黃子佼與家人吃飯，被對方責罵，最後覺得二人年齡相距21年不太合適而分手。然而，她至今仍很擔心當年的所謂藝術照會外流，十分擔心。