台灣metoo｜黑人陳建州遭大牙爆性騷擾 揭范瑋琪性冷感：范范姐就很不愛這種事

台灣#MeToo 事件持續發酵，38歲《黑澀會》的大牙（周宜霈）今早（27日）在社交網大爆於2012年遭黑人陳建州性騷，愛妻形象徹底破滅。大牙憶述當年遭黑澀會時期老闆黑人陳建州性騷過程，她表示一行幾人到香港出差錄製節目，對方在深夜強行進入她房間，暗示要「鬆一下」，大牙寫道：「他一把從背後環抱，我第一時間護住胸部，死命掙扎但就是抵不過他人高馬大的力氣！」男方一度還把她拉上床，更問「怎麼樣？壯吧！」

網友洗版 炮轟黑人

大牙當下想盡辦法脫離，並認真告訴黑人「我是把你當哥哥」、「你已經結婚了，你的婚禮我也有去參加，你這樣真的不對，也很奇怪！」怎料黑人卻回答：「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊！」。最終，大牙持續抵抗並拖延時間下，黑人終於放棄，但離開前還不死心表示：「好啦！既然妳很累那就算了，那你親我嘴巴一下我就走！」其後，他再回過頭向大牙借卸妝油，「妳擠一點卸妝油給我，不然我怕在電梯口碰到其他人！」連脫罪的細節都想好了。

事件爆出後，大牙發文後表示：「謝謝各界大家的關心，想說的話都在文字裡了，為自己勇敢一次是希望陽光能照進心中黑暗的角落，也希望能把我的勇敢分享給其他可能有受過傷害的人，並且繼續善良、正能量的面對每一天。」而網友洗版留言炮轟黑人「翻車了終於等到你」、「來看看多久關版」。