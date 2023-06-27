台灣metoo｜黑人陳建州遭大牙爆性騷擾 揭范瑋琪性冷感：范范姐就很不愛這種事

台灣#MeToo 事件持續發酵，38歲《黑澀會》的大牙（周宜霈）今早（27日）在社交網大爆於2012年遭黑人陳建州性騷，愛妻形象徹底破滅。大牙憶述當年遭黑澀會時期老闆黑人陳建州性騷過程，她表示一行幾人到香港出差錄製節目，對方在深夜強行進入她房間，暗示要「鬆一下」，大牙寫道：「他一把從背後環抱，我第一時間護住胸部，死命掙扎但就是抵不過他人高馬大的力氣！」男方一度還把她拉上床，更問「怎麼樣？壯吧！」
網友洗版 炮轟黑人
大牙當下想盡辦法脫離，並認真告訴黑人「我是把你當哥哥」、「你已經結婚了，你的婚禮我也有去參加，你這樣真的不對，也很奇怪！」怎料黑人卻回答：「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊！」。最終，大牙持續抵抗並拖延時間下，黑人終於放棄，但離開前還不死心表示：「好啦！既然妳很累那就算了，那你親我嘴巴一下我就走！」其後，他再回過頭向大牙借卸妝油，「妳擠一點卸妝油給我，不然我怕在電梯口碰到其他人！」連脫罪的細節都想好了。
事件爆出後，大牙發文後表示：「謝謝各界大家的關心，想說的話都在文字裡了，為自己勇敢一次是希望陽光能照進心中黑暗的角落，也希望能把我的勇敢分享給其他可能有受過傷害的人，並且繼續善良、正能量的面對每一天。」而網友洗版留言炮轟黑人「翻車了終於等到你」、「來看看多久關版」。
黑人陳建州聲明否認指控
性騷擾事件爆出，黑人透過律師發表聲明回應指控，並表示：「周宜霈女士之指控亳無根據、全屬虛偽不實。當事人行事坦蕩，如有行為缺失絕對願意積極面對，但若有不實指控，無端耗費社會大眾視聽及媒體資源，實為不妥。本律師將依當事人委託，依法追究相關法律責任。」對於黑人的聲明，大牙則透過經紀人回應：「本人陳述均為事實，問心無愧，公道自在人心。」
黑人陳建州聲明全文如下：
本律師聲明受當事人陳建州先生委任意旨辦理。關於周宜霈女士於2023年6月27日在臉書刊登之貼文，內容全然不實，當事人將委請本律師追究法律責任，並嚴正聲明如次 :
當事人絕對支持現今Metoo 風氣，鼓勵受害人勇於為自己權益發聲，呼籲男女性均應保護自己遠離不平等之性對待，是有價值且正面的意義，但絕不容許發生藉此機會惡意抹黑、虛 偽之惡意栽贓行為。
2012年7月香港錄製節目行程，當事人均為團體行動，絕無周宜霈女士指稱私人獨處之事實，周宜霈女士之指控毫無根據、全屬虛偽不實。當事人行事坦蕩，如有行為缺失絕對願意積 極面對，但若有不實指控，無端耗費社會大眾視聽及媒體資源，實為不妥 。本律師將依當事人委託，依法追究相關法律責任。
西元2023 聲明人王健安律師