台灣metoo｜NONO被控性騷擾移送北檢 小紅老師5個字回應

藝人NONO（陳宣裕）日前遭網紅小紅老師指控曾涉嫌對多位女子性騷擾與性侵，後續NONO在臉書上宣布「暫停所有演藝工作」，並表示會「誠心深刻反省」，目前全案則進入司法階段。NONO本人於2日上午前往北市婦幼隊接受偵訊，後移送台北地檢署複訊。對此，小紅老師也在第一時間發聲了。

NONO傳出與老婆朱海君婚變

NONO陷性騷風波後，日前傳出與朱海君疑似婚變，不過傳言隨後遭經紀人否認，強調2人沒有離婚，對於一連串性騷指控，經紀人則回應：「那就交由司法調查。」而台北市警局婦幼隊，於2日上午首度以被告身分約談NONO，預計下午移送北檢複訊。對此，小紅老師在臉書限時動態詢問「哪裡有直播？」相當關心此事。後來她也回應媒體：「謝謝大家，暫不回應。」此外，小紅老師6月18日在Facebook公開一張私訊截圖，內容為對方向她喊話：「給妳個消息，天道盟太陽會的人會去處理妳，已經接了，價錢也談好了，等著」，並狠嗆：「人家自由性行為關妳屁事，想紅？男生真的該好好保護自己，妳自己就那麼乾淨嗎?，等著妳的黑歷史被爆料吧，當妳1根手指在指著別人，4根手指也在指著自己，不是不報，時候未到，妳敢告No哥，就有人敢處理妳。」

小紅老師當時發出不自殺聲明，表示：「在此期間，我的生命或身體如果受到任何傷害，都不是出自於我本人的意願，如果發生意外，希望檢警單位詳查。若網友在看完此聲明之後，近期或將來發現此帳號不再上線，請幫我討回公道，謝謝。筷子一雙很容易折斷，但一把就不容易了，這就是團結的力量。」



文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章