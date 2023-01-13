台灣YouTuber訪日親身體驗「一日牛郎」短短一個鐘氹掂女客人賺3萬蚊

日本牛郎歷史悠久，主要專門陪女客人飲酒傾計，所以牛郎店係個尋開心嘅地方。有「日本第一牛郎」之稱嘅Roland中學畢業後就任職牛郎，有日本媒體曾報導Roland曾於3小時內勁賺1000萬日圓（約59萬港元），令人極好奇牛郎係咪真係只需陪飲酒陪傾計就搵到咁多錢？台灣YouTuber Nick和晨灰早前於自家頻道「Crazy Man瘋男」發布影片，公開到日本體驗一日牛郎嘅過程。

Nick和晨灰到達牛郎店後，即有3名牛郎教導基本禮儀，包括迎接客人、幫忙擦酒杯、折毛巾方法、倒酒、調酒及傾計方式等等，之後又親自服務女客人。雖然全程需要透過翻譯及肢體語言溝通，但仍然令客人感到服務周到，現場氣氛甚為高漲，更成功令最後一組客人開咗兩支香檳，短短一小時為牛郎店帶來50萬日圓（約3萬港元）進帳，工作表現令店長大讚夠晒專業。唔少網民都喺影片下留言感覺Nick和晨灰好適合牛郎呢份工作：「感覺你們真的莫名適合欸，不管是顏質還是應對」、「晨灰超適合當牛郎，Nick可以裝無辜，兩個都好適合喔！台灣開一間了啦」、「一日牛郎這個企劃真的是太厲害了」、「想被兩位服務」、「晨灰感覺去當牛郎會變紅牌」等等。

Crazy Man 瘋男 影片截圖

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原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載