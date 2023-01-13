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娛樂
2023-01-13 16:00:00

台灣YouTuber訪日親身體驗「一日牛郎」短短一個鐘氹掂女客人賺3萬蚊

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台灣YouTuber訪日親身體驗「一日牛郎」短短一個鐘氹掂女客人賺3萬蚊

日本牛郎歷史悠久，主要專門陪女客人飲酒傾計，所以牛郎店係個尋開心嘅地方。有「日本第一牛郎」之稱嘅Roland中學畢業後就任職牛郎，有日本媒體曾報導Roland曾於3小時內勁賺1000萬日圓（約59萬港元），令人極好奇牛郎係咪真係只需陪飲酒陪傾計就搵到咁多錢？台灣YouTuber Nick和晨灰早前於自家頻道「Crazy Man瘋男」發布影片，公開到日本體驗一日牛郎嘅過程。

Nick和晨灰到達牛郎店後，即有3名牛郎教導基本禮儀，包括迎接客人、幫忙擦酒杯、折毛巾方法、倒酒、調酒及傾計方式等等，之後又親自服務女客人。雖然全程需要透過翻譯及肢體語言溝通，但仍然令客人感到服務周到，現場氣氛甚為高漲，更成功令最後一組客人開咗兩支香檳，短短一小時為牛郎店帶來50萬日圓（約3萬港元）進帳，工作表現令店長大讚夠晒專業。唔少網民都喺影片下留言感覺Nick和晨灰好適合牛郎呢份工作：「感覺你們真的莫名適合欸，不管是顏質還是應對」、「晨灰超適合當牛郎，Nick可以裝無辜，兩個都好適合喔！台灣開一間了啦」、「一日牛郎這個企劃真的是太厲害了」、「想被兩位服務」、「晨灰感覺去當牛郎會變紅牌」等等。

Crazy Man 瘋男 影片截圖

Crazy Man 瘋男 影片截圖

Crazy Man 瘋男 影片截圖

Crazy Man 瘋男 影片截圖

Crazy Man 瘋男 影片截圖

Crazy Man 瘋男 影片截圖

Crazy Man 瘋男 影片截圖

Crazy Man 瘋男 影片截圖

Crazy Man 瘋男 影片截圖

Crazy Man 瘋男 影片截圖

Crazy Man 瘋男 影片截圖

Crazy Man 瘋男 影片截圖

 

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載

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