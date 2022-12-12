台男出PO指睇完《First Love初戀》被拍拖7年女友狠飛 網民：出軌就出軌 屁話一堆

呢位台灣網民喺討論區以「 因為First Love我被交往7年的女友甩了 」出PO，文中指上星期同女友趁住放假，留喺屋企睇《First Love 初戀》。點知睇完一星期後，拍拖7年嘅女友突然話唔使再幫佢準備早餐，好認真咁提出分手，因為自己放唔低前度男友，要重回前男友身邊，好似劇中主角晴道同也英咁勇敢追愛。

Netflix日劇《First Love 初戀》由滿島光及佐藤健主演，以宇多田光經典名曲《First Love》和《初戀》作為靈感，劇情主要講述一對男女追尋初戀嘅回憶，純愛劇情成功俘虜全球劇迷，掀起一波回憶殺。不過近日有台灣網民喺討論區抱怨，指同拍拖7年女友睇完《First Love 初戀》後被狠飛，原因係女友決定要重回初戀懷抱，好似劇中主角咁勇敢追愛，令事主感到非常錯愕。

將自己比喻做「旺太郎」

該名台灣網民續指女友嘅前男友係高中拍拖3年嘅初戀對象，而佢現時係一名警察，幾個月前喺外縣市調回台北工作。女友就私底同初戀男友偷偷見面，除咗食飯之外，佢哋仲會行街、睇戲同睇夜景等等，初戀男友甚至同女友講做警察嘅原因係想保護對方。女友喺睇完《First Love 初戀》後，向該名台灣網民話自己放唔低初戀男友，對方返回台北後再有心動嘅感覺，認為自己同初戀男友嘅感情，好似晴道同也英，係命中註定要相愛嘅一對。而事主真心祝福佢，因為一個人變咗心就可能挽回，仲將自己比喻做劇中嘅「旺太郎」，好似佢生命中嘅一個過客。同時感謝呢套劇集「原來所謂刻骨銘心的初戀，都會建立在傷害別人的戀情之上，人生真的是笑話。」

網民鬧爆：就是精神出軌

此PO一出，隨即引起網民熱烈討論，紛紛留言鬧爆女友，例如「這也包裝的太美了吧，就是精神出軌啊，什麼命中註定。」、「什麼跟什麼她只是劈腿了，終於找到藉口啦！沒那麼愛你才是真的」、「你前女友就是臭婊子罷了，少在那邊用日劇包裝劈腿行為」、「可是這樣看起來，她應該是在這部劇之前就這樣搞了然後這部只是讓她有個藉口」、「好誇張⋯⋯他只是合理化自己精神出軌的事⋯⋯」、「不是啊，劇是上周才看，她約會已經約了好幾個月，根本就是劈腿啊」、「出軌就出軌，屁話一堆」、「劈腿扯什麼鬼」及「劈腿就劈腿還勇敢追愛」等等。不過亦有網民表示自己睇完《First Love初戀》後，決定去搵前度女友復合。

《First Love 初戀》劇照

《First Love 初戀》劇照

《First Love 初戀》劇照

《First Love 初戀》劇照

《First Love 初戀》劇照

《First Love 初戀》劇照

《First Love 初戀》劇照

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載