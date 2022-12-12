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娛樂
2022-12-12 16:30:00

台男出PO指睇完《First Love初戀》被拍拖7年女友狠飛 網民：出軌就出軌 屁話一堆

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《First Love 初戀》

Netflix日劇《First Love 初戀》由滿島光及佐藤健主演，以宇多田光經典名曲《First Love》和《初戀》作為靈感，劇情主要講述一對男女追尋初戀嘅回憶，純愛劇情成功俘虜全球劇迷，掀起一波回憶殺。不過近日有台灣網民喺討論區抱怨，指同拍拖7年女友睇完《First Love 初戀》後被狠飛，原因係女友決定要重回初戀懷抱，好似劇中主角咁勇敢追愛，令事主感到非常錯愕。

呢位台灣網民喺討論區以「因為First Love我被交往7年的女友甩了」出PO，文中指上星期同女友趁住放假，留喺屋企睇《First Love 初戀》。點知睇完一星期後，拍拖7年嘅女友突然話唔使再幫佢準備早餐，好認真咁提出分手，因為自己放唔低前度男友，要重回前男友身邊，好似劇中主角晴道同也英咁勇敢追愛。

因為First Love 我被交往7年的女友甩了

有台灣網民於Dcard出帖指「因為First Love 我被交往7年的女友甩了」。

將自己比喻做「旺太郎」

該名台灣網民續指女友嘅前男友係高中拍拖3年嘅初戀對象，而佢現時係一名警察，幾個月前喺外縣市調回台北工作。女友就私底同初戀男友偷偷見面，除咗食飯之外，佢哋仲會行街、睇戲同睇夜景等等，初戀男友甚至同女友講做警察嘅原因係想保護對方。女友喺睇完《First Love 初戀》後，向該名台灣網民話自己放唔低初戀男友，對方返回台北後再有心動嘅感覺，認為自己同初戀男友嘅感情，好似晴道同也英，係命中註定要相愛嘅一對。而事主真心祝福佢，因為一個人變咗心就可能挽回，仲將自己比喻做劇中嘅「旺太郎」，好似佢生命中嘅一個過客。同時感謝呢套劇集「原來所謂刻骨銘心的初戀，都會建立在傷害別人的戀情之上，人生真的是笑話。」

網民鬧爆：就是精神出軌

此PO一出，隨即引起網民熱烈討論，紛紛留言鬧爆女友，例如「這也包裝的太美了吧，就是精神出軌啊，什麼命中註定。」、「什麼跟什麼她只是劈腿了，終於找到藉口啦！沒那麼愛你才是真的」、「你前女友就是臭婊子罷了，少在那邊用日劇包裝劈腿行為」、「可是這樣看起來，她應該是在這部劇之前就這樣搞了然後這部只是讓她有個藉口」、「好誇張⋯⋯他只是合理化自己精神出軌的事⋯⋯」、「不是啊，劇是上周才看，她約會已經約了好幾個月，根本就是劈腿啊」、「出軌就出軌，屁話一堆」、「劈腿扯什麼鬼」及「劈腿就劈腿還勇敢追愛」等等。不過亦有網民表示自己睇完《First Love初戀》後，決定去搵前度女友復合。

《First Love 初戀》劇照

《First Love 初戀》劇照

《First Love 初戀》劇照

《First Love 初戀》劇照

《First Love 初戀》劇照

《First Love 初戀》劇照

《First Love 初戀》劇照

《First Love 初戀》劇照

《First Love 初戀》劇照

《First Love 初戀》劇照

《First Love 初戀》劇照

《First Love 初戀》劇照

《First Love 初戀》劇照

《First Love 初戀》劇照

《First Love 初戀》劇照

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載

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