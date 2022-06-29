叱咤半年結｜姜濤有望奪男歌手金獎 MIRROR與COLLAR師兄妹內鬨爭組合獎

2022年即將過完一半，以「903專業推介」成績計算嘅商台叱咤樂壇流行榜頒獎典禮，各位歌手同組合喺上半年嘅成績如何？即睇！ 《鏡中鏡》及《作品的說話》上榜時間長 以冠軍歌數量計算，上半年有4位男歌手已經各拎2首冠軍歌領導群雄，他們分別為林家謙、張敬軒，以及有望首次奪男歌手獎的姜濤和林海峰（係！2個都未拎過！）。四人當中，張敬軒的冠軍歌《On My Way》是跨年上榜，計播放次數稍為輸蝕。而林海峰多年來最多都只是獲頒「專業推介叱咤十大」，男歌手獎或者會讓路予年輕人。至於姜濤兩首冠軍歌《鏡中鏡》和《作品的說話》，上榜時間都夠長，即使下半年將重心放在MIRROR，只要再多一首冠軍歌都足以坐銅望銀。至今已經派了第4首歌的林家謙，形勢大好，前年奪銅獎，去年獲銀獎，今年或會再上多一格奪金。

女歌手獎戰況激烈 相比之下，女歌手戰況似乎更加激烈，葉巧琳、謝安琪、鄭欣宜、陳蕾、衛蘭、AGA和方皓玟都各有一首冠軍歌。除了欣宜承接去年氣勢之外，其餘幾位都有機會殺入三甲，其中打算續約的AGA，應會得到環球在下半年加持。而同屬華納的陳蕾及衛蘭，前者更需要獎項肯定，估計唱片公司應會重點支持豹哥。

MIRROR奪組合獎呼聲高 MIRROR剛剛憑《Innerspace》登上冠軍位置，預計演唱會前後都會派歌，而且有傳MIRROR和ERROR將會參與商台明星籃球賽，換句話兩個組合的歌曲都會有更多播放機會。去年力壓MIRROR奪得組合獎的C AllStar，暫時未有新歌派台，歌曲頗受歡迎的Dear Jane也未有大動作，而上半年奪得冠軍歌的組合還有RubberBand、艾粒及今年出道的COLLAR。艾粒向來是旨在參與，而「佛系」的RB亦未見會密集式出歌，計落今年MIRROR奪金獎機會極高，同門師妹COLLAR則有望一出道就打入組合獎三甲。