叱咤記招｜姜濤盼MIRROR拎最喜愛組合 Alton睇好Jeremy拎新人獎

姜濤開心《季前賽》獲好評

問到姜濤最想拎「我最喜愛組合」還是「我最喜愛男歌手」，他說︰「平常心，始終對MIRROR有信心多啲，因為有MIRROR先有我哋每一個，所以組合最重要。」提到他在社交平台出的帖文非常感性，他表示希望到場的人可以互相照顧，再問到帖文是否另有含意，特別是紅館意外，他坦言大家都很想快些知道報告結果，多些關心dancers。

對於有份主演的《季前賽》快將大結局，姜濤透露早前已先看部份片段，若有時間便會相約一齊看。提到他在劇中的表演獲得不俗的評價，他感謝大家的支持，很開心觀眾喜歡，但自己看就發現有很多缺點。