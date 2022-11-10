叱咤記招｜姜濤盼MIRROR拎最喜愛組合 Alton睇好Jeremy拎新人獎

MIRROR今日有9位成員出席《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記招，Jeremy與Alton一同角逐新人獎。Jeremy表示沒有太大信心拎獎，但會做足二百分努力，希望大家可以看到MIRROR各成員都各有特色，大家都為自己目標努力。Alton自言今年推出的作品都是與AK合唱或是節目主題曲，與Jeremy相比，自然看好對方拎獎。
姜濤開心《季前賽》獲好評
問到姜濤最想拎「我最喜愛組合」還是「我最喜愛男歌手」，他說︰「平常心，始終對MIRROR有信心多啲，因為有MIRROR先有我哋每一個，所以組合最重要。」提到他在社交平台出的帖文非常感性，他表示希望到場的人可以互相照顧，再問到帖文是否另有含意，特別是紅館意外，他坦言大家都很想快些知道報告結果，多些關心dancers。
對於有份主演的《季前賽》快將大結局，姜濤透露早前已先看部份片段，若有時間便會相約一齊看。提到他在劇中的表演獲得不俗的評價，他感謝大家的支持，很開心觀眾喜歡，但自己看就發現有很多缺點。
Ian未敢諗唱作人獎
陳卓賢(Ian)早前一手包辦曲、詞、編、監、唱，問到有否信心可以奪得唱作人獎項，他表示沒有特別去想獎項，而是開心有空間可以讓他創作自己的作品，亦很高興大家喜愛他的作品，多謝大家支持。
Jer(柳應廷)獲看高一線拎男歌手獎，他表示獎項不太重要，反而作品想表達的內容才最重要，並預告自己快將有作品推出。另外，Jeremy今日全程戴住口罩，他解釋因早前飛到日本拍攝MV，為安全起見，還是戴上口罩比較好。
Anson Lo將於13日與欣宜舉行演唱會，他表示已準備了9成，仍欠一些走位需要彩排，並透露二人準備了一些特別的東西給大家，希望與到場人士一齊開party。