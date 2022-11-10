MIRROR今日有9位成員出席《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記招，AK、Edan(呂爵安)及Tiger因工作未能出席。Lokman表示開心可以再次與fans見面，遺憾MIRROR今次未能齊人。提到鏡粉為見他們一面而通宵霸位，Lokman表示很擔心他們不夠水及食物，亦明白有部分小粉絲為見他們而被父母責罵，所以他們行紅地毯時，以笑容回饋粉絲。

MIRROR努力 裝備自己 由於MIRROR因紅館意外休團兩個月，令他們出歌計劃大受影響，或會令他們年尾未能橫掃多個獎項，Lokman認為大家可能會著重質素多過播放率。提到經過兩個月休團，是否全員已經「ready」？Lokman說︰「我覺得ready好自己呢個好難答，點樣叫ready好呢？但大家都裝備好自己，下次表演一定唔會辜負大家。」對於外間看好MIRROR拎組合金獎，Lokman多謝大家支持，指獎項如浮雲，是很難捉到，最重要做好作品。

MIRROR出席叱咤記者會情況：

未有探望阿Mo 呼籲 繼續祈禱 Anson Lo稱很開心可以見到fans仍然守護他們，他坦言這兩個月無論是MIRROR、舞蹈員及公司的同事都很難過︰「經過兩個月休息，大家都重新工作返，都想大家繼續去關注阿Mo呢件事。我哋唔會忘記，大家要繼續祈禱，繼續send一啲關心，俾多啲attention佢，俾多啲正能量佢。」