叱咤頒獎禮 | MIRROR停工打亂叱咤組合獎形勢 COLLAR一出道即奪金？

計算《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》成績嘅《903專業推介》，上星期公布第41周排名，亦意味住今年4分之3嘅播放率已經有數得計。

呢2年MIRROR勢不可擋，本來今年叱咤都係佢地天下，但因為7月嘅演唱會事故，MIRROR喺8、9月停工兩個月，唔單止打亂工作部署，就連叱咤嘅形勢都受影響。

今年6月我地嘅叱咤半年結分析過，MIRROR本來拎組合金獎形勢大好，團歌Innerspace拎冠軍之餘播放率亦頗高，加上年頭嘅《12》都有一定播放次數。7月推出嘅演唱會主題曲WE ARE，原本都應該係熱播歌，但係演唱會事故之後，WE ARE已經極速落榜，總計只係上榜一星期。

COLLAR或一出道就奪組合金獎

更微妙係，MIRROR同門、今年出道嘅COLLAR，至今有3首叱咤上榜歌，其中Call My Name! 同埋OFF/ON都係冠軍歌，另一首單曲Never-never Land都上到亞軍，呢個成績當然拎硬生力軍金獎，但係因為MIRROR「傷出」，COLLAR數據上有機會一出道就問鼎組合金獎！

RubberBand艾粒有機會奪獎

再睇埋其他組合嘅成績，今年有冠軍歌嘅組合暫時仲有RubberBand同埋艾粒(I Love You Boyz)，前者冠軍歌《好好地過》係跨年上榜，播放率會計少一截。而少爺占同Donald組成嘅艾粒，多年來只係拎過生力軍獎，今年有2首冠軍歌在手，打入組合三甲機會相當高，就爭在身為903高層嘅Donald決唔決定「落場」。

由此可見，MIRROR剛派台單曲WE ALL ARE嘅成績，將會影響整個組合獎排位。商台剛剛公布鄭欣宜 x 盧瀚霆Anson Lo 原定9月開嘅拉闊音樂會改期至11月中演出，仲有MIRROR加埋ERROR齊人上陣嘅《ALL STAR季後賽》，估計商台會大力支持MIRROR新歌，令佢地有機會揮低COLLAR，首度奪金。

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