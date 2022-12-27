叱咤2022｜姜濤心痛糖為投票買黃牛 籲量力而為：真心喜歡我的歌已足夠

臨近年尾，又是派發樂壇成績表的日子，而每年最受注目的，必然是元旦舉行的叱咤樂壇頒獎典禮，其中「我最喜愛歌曲」獎項，由入場的觀眾一人一票選出，故此，為搶得一票投選偶像，不少粉絲甚至願以高價購買黃牛飛。據知門票已被炒至6,000元一張，而更前坐位置門票更高達9,000元。

姜濤： 比起個人榮譽，你們開心生活更重要 雖然姜濤仍在養傷未知能否出現頒獎禮，但他入圍「我最喜愛男歌手」和「我最喜愛歌曲」，姜糖們仍落力撲飛入場為「我最喜愛歌曲」投票，希望姜濤今年能「冧莊」奪獎。向來寵粉的姜濤不忍見姜糖節衣縮食買貴飛，昨晚他在TG上水，呼籲姜糖別要買黃牛飛，「有一些話想跟大家說，首先，很感謝大家的支持，你們一直以來對我的付出都有看到，但我還是希望大家量力而行，因為看到很多粉絲因為一些活動，讓本不富裕的生活可能變得更加難過，尤其我這次看到很多的學生，錢不容易賺，如果大家因為我生活而變得拮据，這絕對不是我所想要看到的，比起個人的榮譽，對我來說，你們可以開開心心的生活更重要，只要你們是真心的喜歡我的歌，對我來說已非常足夠，再次感謝你們所有人。」