叱咤2022｜姜濤怕被醫生見到跳舞跪地 MIRROR喜與COLLAR齊獲獎 盼可親身探阿Mo(有片)

MIRROR在《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》掃走8個獎項，包括「叱咤樂壇組合金獎」、「叱咤我最喜愛組合；姜濤「冧莊」奪我最喜愛歌曲獎及打入叱咤十大；Anson Lo盧瀚霆首奪「我最喜愛的男歌手」，陳卓賢首奪「叱咤樂壇唱作人」及打入叱咤十大歌曲；李駿傑(Jeremy)奪叱咤生力軍金獎。完騷後他們接受訪問，AK坦言很開心，雖然未能全隊齊人出席頒獎禮，但陳卓賢(Ian)獲唱作人獎，Jeremy(李駿傑)獲得新人獎，新嘗試有好成績。

AK笑言：「我若生仔要改名做Jeremy，因為Jeremy都拎金獎，我都要叫Jeremy，以後改名做JK。」Stanley(邱士縉)附和說：「你改錯名啦！」Jeremy自言太緊張，在台上忘了多謝幕後團隊，王雙駿、張繼聰、吳林峰、周耀輝，更被隊友取笑連獎座也忘記拎。Jeremy表示會請大家到新餐廳慶祝，有份合資的Jer(柳應廷)則豪言會找數，「金Jers」齊齊宴客隊友。對於終獲唱作人獎，Ian表示：「好榮幸也好開心，因為由出solo歌開始已經自己寫歌，直至今年大家才視Ian是唱作人，所以是很大肯定。」Stanley指一直也睇好Ian，AK即抗議，「你搶了我的對白，我由比賽開始已睇好他！」他說已多謝了MIRROR，最後也回應了AK的訴求，向他說：「多謝你。」

姜濤向主診醫生致歉

傷後首次現身的姜濤，對於第三次「冧莊」我最喜愛歌曲獎感開心，但最重要是大家明白歌曲的信息。至於他在《鏡中鏡》時重力跪低，連隊友都大感驚訝，直指他不聽話，大表哥更慨歎：「這個世界無人控制到姜濤。」被問到腳傷是否已完全復原？他笑言：「跪完就腳痛，現時仍未可以跳舞，(今日獲醫生准許？)希望主診醫生唔好開電視睇，我驚他會嬲，對唔住，主診醫生羅博士。」

Anson Lo 獲獎：打咗支強心針

Anson Lo獲得我最喜愛男歌手獎，他直言，因去年的經歷留下陰影，再三確認才敢上台，但得獎當然很開心，「這代表觀眾和粉絲的認同，打咗支強心針，2023年繼續做不同的音樂。」隊長Lokman因病缺席，AK半說笑指：「他年紀大，機器壞……隊長，我今日好攰，原來你個位好難做，快點返來！」Alton澄清未有確診新冠肺炎，Tiger則表示大概已康復，只是略感疲倦。至於在百大型男選舉推名高於碧咸，Edan曾在IG tag了真碧咸，讚他靚仔，他笑言暫未獲對方回覆，Ian補充：「他忙於與家人慶祝2023年。」