叱咤2022｜姜濤《作品的說話》奪「我最喜愛的歌曲大獎」 (附完整得獎名單)

姜濤《作品的說話》奪「我最喜愛的歌曲大獎」

年度樂壇盛事《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》圓滿結束，「我最喜愛的歌曲大獎」由姜濤的《作品的說話》獲全場觀眾最多票數而勝出，他在台上向不同單位致謝，包括多謝姜糖，多謝叱咤，多謝Gareth.T、小克、Edward，並謂︰「呢隻歌其實最重要嘅message都喺歌入面，我想世界和平，希望大家關注自身之餘，多啲關注世界。人類有靈，我相信有，多謝。」今次已是姜濤連續三年獲得「我最喜愛的歌曲大獎」。

《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》完整得獎名單

專業推介叱咤十大

第十位：《Freakin' Nightmare》馮允謙

第九位：《我也難過的》吳林峰&謝芊彤

第八位：《笑住喊》湯令山(Gareth.T)

第七位：《留一天與你喘息》陳卓賢(Ian)

第六位：《下流社會》陳蕾

第五位：《憶年》謝安琪

第四位：《鏡中鏡》姜濤

第三位：《到底發生什麼事》 Dear Jane

第二位：《小心地滑》MC張天賦

至尊歌曲大獎：《邊一個發明了Encore》

幕後人大獎

作曲人大獎：湯令山

監製大獎：T-ma

編曲人大獎：王雙駿

填詞人大獎：黃偉文

唱作人

金獎：林家謙

銀獎：馮允謙

銅獎：陳卓賢

生力軍

組合

金獎：COLLAR

銀獎：Lolly Talk

銅獎：STRAYZ

女歌手

金獎：雲浩影

銀獎：張蔓莎

銅獎：吳家忻(Kayan9896)

男歌手

金獎：李駿傑Jeremy

銀獎：CY 陳宗澤

銅獎：黃明德

至尊唱片大獎

《MEMENTO》林家謙

叱咤樂壇組合

金獎：MIRROR

銀獎：Dear Jane

銅獎：COLLAR

叱咤樂壇女歌手

金獎：鄭欣宜

銀獎：泳兒

銅獎：黃妍

叱咤樂壇男歌手

金獎：林家謙

銀獎：馮允謙

銅獎：MC張天賦

我最喜愛的組合：MIRROR

我最喜愛的女歌手：鄭欣宜

我最喜愛的男歌手：盧瀚霆Anson Lo

我最喜愛的歌曲：《作品的說話》姜濤