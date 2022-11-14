叱咤2022｜張家輝入圍角逐男歌手？ 網民︰學友都係做佢和音咋

《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》今日起進行第一階段投票，樂迷可以到指定網站投票，選出我最喜愛的男、女歌手及組合最後10強。未幾MIRROR的AK、ERROR的保錡及網民先後轉載了一張投票結果，內容是「我已投票給男歌手張家輝」，而圖片內更有家輝的頭像。

張學友張家輝同台獻唱 日前「修哥」胡楓舉行個唱，家輝應邀擔任嘉賓，並與「歌神」張學友同台跟修哥一齊唱《情已逝》，而當時家輝的聲音更一度掩過學友，而學友幾乎全程為對方和音，一度引來網民討論。因此有網民惡搞叱咤投票結果，換上了張家輝的相片，令不少網民笑爆，並列出他過去在電影中的搞笑歌曲作品，認為他絕對夠班可以拎「我最喜愛的男歌手」，笑言「學友都係做佢和音咋！」