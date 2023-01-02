叱咤2022｜鍾柔美飲恨生力軍獎 網民力數歷年「黑暗」名單

鍾柔美(Yumi)與姚焯菲一同出席《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，以新人身份角逐生力軍獎項的Yumi捧蛋收場。有網民認為Yumi絕對有能力打贏吳家忻及張蔓莎，並列出多個叱咤歷年生力軍的黑暗名單，指商台「亂咁來」。
有連登網民列出「十大叱咤生力軍亂頒年份」，排第10位的是1997年男新人獎，當年生力軍金獎由林海峰奪得，而亞軍竟是紅極一時的謝霆鋒，季軍則是陳小春。網民指當年謝霆鋒在多過頒獎禮都是獲男新人金獎，偏偏在叱咤只得銀獎，敗在林海峰手上極離奇。
第9位是1999年，該年是男女混合，冠軍是「中晒叱咤口味」的恭碩良，銀獎是張栢芝，季軍是容祖兒。
第8位是2000年，只得張家輝一人獲發生軍。網民說︰「呢年為咗重挫偶像派銳氣先送俾渣渣輝，同年兩大對手唔識唱歌(Edison及古天樂)。」
第7位是2014年，金獎得主是樂印姊妹；銀獎是蔣卓嘉；銅獎是鄭俊弘。網民認為這年的結果「擺明玩嘢」，更有人笑言見到都覺得當年樂壇「真係好霉」。
第6位是2019年，男新人金獎是林家謙；銀獎是李靖筠；銅獎是姜濤。
第5位是2021年，女新人金獎是張蔓姿；銀獎是炎明熹而銅獎得主是姚焯菲。
第4位是2002年，男新人金獎是胡彥斌；銀獎由余文樂奪得，而銅獎是蕭正楠。當年蕭正楠與麥浚龍惡鬥，網民指商台竟然寧願把獎項頒給不在香港樂壇發展的人大感離奇。
第3位是2009年女新人金獎是余翠芝，銀獎是徐子珊，銅獎是樂瞳。
第2位是2007年女新人金獎是李卓庭；銀獎是鍾舒漫；銅獎是梁雨恩。
第1位是2007年是男新人是洪卓立；銀獎是周柏豪，而銅獎是小肥。網民認為這個排第一是是千古奇案，因為當年陳柏宇在叱咤三甲不入，並指他在《勁歌金曲頒獎禮》同樣因為撞正林峯與他角逐，只能屈居亞軍。