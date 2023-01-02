叱咤2022｜鍾柔美飲恨生力軍獎 網民力數歷年「黑暗」名單

鍾柔美以新人姿態出場，但未能獲得任何獎項。

鍾柔美(Yumi)與姚焯菲一同出席《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，以新人身份角逐生力軍獎項的Yumi捧蛋收場。有網民認為Yumi絕對有能力打贏吳家忻及張蔓莎，並列出多個叱咤歷年生力軍的黑暗名單，指商台「亂咁來」。

有連登網民列出「十大叱咤生力軍亂頒年份」，排第10位的是1997年男新人獎，當年生力軍金獎由林海峰奪得，而亞軍竟是紅極一時的謝霆鋒，季軍則是陳小春。網民指當年謝霆鋒在多過頒獎禮都是獲男新人金獎，偏偏在叱咤只得銀獎，敗在林海峰手上極離奇。

第9位是1999年，該年是男女混合，冠軍是「中晒叱咤口味」的恭碩良，銀獎是張栢芝，季軍是容祖兒。

第8位是2000年，只得張家輝一人獲發生軍。網民說︰「呢年為咗重挫偶像派銳氣先送俾渣渣輝，同年兩大對手唔識唱歌(Edison及古天樂)。」