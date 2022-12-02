叱咤2022︳陳卓賢Ian有望首奪唱作人獎 生力軍Jeremy李駿傑爭金有暗湧

踏入12月，距離商台《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》截數時間越來越近，各個計算播放率嘅獎項亦開始有眉目。今日先預測男女歌手及組合獎以外嘅形勢。

近年香港樂壇重新獲得樂迷注意，新人輩出而且實力唔錯，上年叱咤再次將生力軍獎分為男、女歌手及組合3個組別，估計今年亦有同樣安排。生力軍男歌手方面，目前領先嘅有MIRROR成員Jeremy李駿傑、《造星3》十強之一CY陳宗澤同埋英皇嘅19歲新人黃明德(Dark)。3人之中Jeremy暫時有2首單曲（《半》、《九》）獲得亞軍稍為領先，而黃明德就以4首全部打入十大嘅上榜歌憑數量取勝，至於CY亦有一首亞軍歌在手。現時Jeremy稍為領先黃明德，但3個人近期仍然有新歌上榜，賽果仍有暗湧。

雲浩影

同CY一樣《造星3》出身嘅Cloud雲浩影，暫時喺生力軍女歌手歌曲播放數稍為領先，最大對手係上年生力軍女歌手金獎張蔓姿嘅妹妹張蔓莎，2位女新人同樣有4首歌上榜，一樣有一首亞軍歌。而去年同MC $oho & KidNEy 合唱《係咁先啦》嘅kayan9896（吳家忻）有機會獲銅獎。至於生力軍組合獎大有可能由《造星4》參加者組成嘅3隊女團瓜分，由ViuTV及Makerville力捧嘅COLLAR新人年就有2首冠軍歌，肯定係金獎得主。而另外2隊女團Lolly Talk 及STRAYZ預計分別會得銀獎及銅獎。

另一個獎項組別「叱咤唱作人大獎」競爭頗為激烈，全年有3首作品成為冠軍歌嘅，唔止當時得令嘅林家謙，仲有商台自己人林海峰。而今年有2首冠軍作品嘅分別有馮允謙及MIRROR成員陳卓賢(Ian)，但Jay Fung嘅《給缺席的人唱首歌》上榜時間較長兼上過亞軍，暫時比Ian領先。因此最終賽果，除咗視乎馮允謙及Ian正在上榜歌曲嘅最終播放數字外，亦要睇埋林海峰係咪「落場」爭獎。

Ian 陳卓賢

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉