叱咤2022｜Dear Jane同MC張天賦爭至尊歌 姜濤陳卓賢首奪叱咤十大

商台嘅《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於星期日元旦日舉行，早前分析過今年歌手獎項形勢，今日會睇埋歌曲獎項形勢。

先討論播放率最高嘅「至尊歌曲大獎」，根據上榜周數同打入三甲嘅次數計算，Dear Jane嘅《到底發生過什麼事》同MC張天賦《小心地滑》呼聲甚高。以流行程度計，《小心地滑》比起《到底發生過什麼事》高，近年商台都會考慮呢個因素。正如根據網民統計，前年嘅至尊歌莫文蔚《呼吸有害》，論播放數比Dear Jane《銀河修理員》少，但因為普及程度稍勝，《銀》只能屈居專業推介第二位。今年嘅情況就較為特別，因為Dear Jane同MC都係華納旗下，唱片公司內部盤算都係影響因素，但無疑奪得「至尊歌」對MC嘅助力更大，暫時預測《小心地滑》贏面比較大。

林家謙《邊一個發明了Encore》或得獎

其餘8個席位當中，近期903力谷播放數嘅《笑住喊》(Gareth. T）同We All Are(MIRROR)都應該有機會。今年成績優異嘅林家謙，《某種老朋友》同《邊一個發明了Encore》都有較長上榜時間，按慣例只有一首得獎，估計會係較為輕鬆嘅《邊一個發明了Encore》。

姜濤陳卓賢單飛作品最有機

而MIRROR除咗團歌以外，預計成員單飛作品都會拎到「叱咤十大」，分別係姜濤嘅《鏡中鏡》及陳卓賢(Ian)《留一天與你喘息》，2個都係首次得到叱咤歌曲獎。假如腳傷嘅姜濤上台拎獎，相信會成為全晚話題之一。

湯令山或得幕後獎項

另外3首十大歌估計會係陳蕾《下流社會》、謝安琪《憶年》同埋馮允謙《Freakin’ Nightmare》。

至於幕後獎項，作曲人大獎兩大熱門將會係嶄露頭角嘅Gareth. T(湯令山）同埋近年作品明顯更為受落嘅徐浩。編曲人大獎會由同徐浩合作多年嘅黃兆銘奪得，監製大獎由Edward Chan冧莊。而填詞人大獎會由黃偉文第9度奪得。

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