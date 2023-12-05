熱門搜尋:
恒生指數 金價 五月天 周庭 李家超 叱咤2023 轉數快FPS 社內相親 年少日記 MIRROR YOHO WEST 區議會選舉2023 白日之下 騙案 流感 恒大 以巴衝突 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 朗然 日本旅遊 深圳好去處 食譜 日圓匯率 健身 聖誕節2023 GTA6
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-12-05 11:52:57

叱咤2023預測｜Lolly Talk或踢走MIRROR COLLAR ERROR 晉組合獎三甲？

分享：
叱咤2023預測｜Lolly Talk或踢走MIRROR COLLAR ERROR 晉組合獎三甲？

叱咤2023預測｜Lolly Talk或踢走MIRROR COLLAR ERROR 晉組合獎三甲？

商台舉辦嘅《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2023》（簡稱叱咤2023），以歌曲播放率計算嘅獎項就快截數。當中叱咤樂壇組合大獎結果或者會出人意表，因為ViuTV/Makerville旗下三隊人氣組合Mirror、 Error 及Collar隨時三甲不入，反而Lolly Talk呼聲不低。

Collar在2023 903專業推介有一首冠軍歌及兩首三甲作品 Mirror在2023年仍未有903專業推介冠軍歌

Lolly Talk有2首冠軍歌

若然以今年登上903專業推介嘅歌曲成績計算，暫時擁有兩首冠軍歌嘅組合有Dear Jane、RubberBand及Lolly Talk。而人氣旺盛嘅Mirror今年竟然仲未有冠軍歌，上榜歌亦只有2首（Sheesh、Catch a Vibe），以播放率計比各有一首冠軍作品嘅同門 Error及Collar遜色，未知係咪因為MIRROR早前聲稱未必出席叱咤有關。

而同樣出道兩年嘅兩隊女團Collar及Lolly Talk 當中，Lolly Talk除咗兩首冠軍歌之外，另外兩首作品都打入十大，Collar就有一首冠軍歌及兩首三甲作品，由此推算Lolly Talk播放率應該稍為佔優，並有望擊敗三隊同樣來自《全民造星》嘅組合打入三甲。

Lolly Talk演唱會靚相重溫

九展StarHall LollyTalk演唱會 LollyTalk grace 九展StarHall LollyTalk演唱會 LollyTalk grace 九展StarHall LollyTalk演唱會 LollyTalk grace Lolly Talk請Tyson Yoshi做演唱會嘉賓。 Lolly Talk碌盡《造星V》A2小組的人情牌，請阿Day做嘉賓。(陳奕釗攝) 周國賢合照時攬著結他好避忌，Lolly Talk表示，「大家嚇親佢！佢係我哋Auntie。」 九展StarHall LollyTalk演唱會 LollyTalk grace 九展StarHall LollyTalk演唱會 LollyTalk grace 九展StarHall LollyTalk演唱會 LollyTalk grace 九展StarHall LollyTalk演唱會 LollyTalk grace 九展StarHall LollyTalk演唱會 LollyTalk grace 九展StarHall LollyTalk演唱會 LollyTalk grace 九展StarHall LollyTalk演唱會 LollyTalk grace 九展StarHall LollyTalk演唱會 LollyTalk grace 九展StarHall LollyTalk演唱會 LollyTalk grace 男團Finally擔任Lolly Talk演唱會嘉賓。 Tyson Yoshi擔任Lolly Talk演唱會嘉賓。

Dear Jane成組合金獎大熱

至於三甲排名方面，有兩首半冠軍歌嘅Dear Jane（與盧瀚霆合唱Money播放率計一半）暫時而言相當有機會奪得組合金獎。而RubberBand全年派台歌有三首，論數量比Lolly Talk輸蝕，因此銀獎得主相信會係Lolly Talk，RubberBand拎銅獎。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

Klook.com
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受