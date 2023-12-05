叱咤2023預測｜Lolly Talk或踢走MIRROR COLLAR ERROR 晉組合獎三甲？

商台舉辦嘅《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2023》（簡稱叱咤2023），以歌曲播放率計算嘅獎項就快截數。當中叱咤樂壇組合大獎結果或者會出人意表，因為ViuTV/Makerville旗下三隊人氣組合Mirror、 Error 及Collar隨時三甲不入，反而Lolly Talk呼聲不低。

Lolly Talk有2首冠軍歌

若然以今年登上903專業推介嘅歌曲成績計算，暫時擁有兩首冠軍歌嘅組合有Dear Jane、RubberBand及Lolly Talk。而人氣旺盛嘅Mirror今年竟然仲未有冠軍歌，上榜歌亦只有2首（Sheesh、Catch a Vibe），以播放率計比各有一首冠軍作品嘅同門 Error及Collar遜色，未知係咪因為MIRROR早前聲稱未必出席叱咤有關。

而同樣出道兩年嘅兩隊女團Collar及Lolly Talk 當中，Lolly Talk除咗兩首冠軍歌之外，另外兩首作品都打入十大，Collar就有一首冠軍歌及兩首三甲作品，由此推算Lolly Talk播放率應該稍為佔優，並有望擊敗三隊同樣來自《全民造星》嘅組合打入三甲。