叱咤2023｜傳MIRROR全員出席11月2日記者會 fans露宿昂坪山頭5日見偶像

一年一度的商台叱咤樂壇流行榜頒獎典禮又再展開宣傳，今年活動記招將於11月2日（星期四）一如往年咁於大嶼山昂坪市集舉行，而fans亦一如往年咁，提早幾日喺山頭霸位！

昂坪大風而且海拔高，一般而言氣溫低過市區，晚上低至19度，但無阻fans熱情。網上流傳一張疑似昂坪市集閉路電視截圖，見到星期一早上市集範圍已經有唔少帳蓬。有消息話星期日開始已經有一班MIRROR fans喺昂坪紮營，更有傳各批支持唔同MIRROR成員嘅fans，因為霸位問題而有拗撬。另IG亦有姜濤Fans在昨晚上載相片打卡，相信昨天開始露宿至11月2日

身為商台叱咤903總監的DJ當奴（唐劍康），在節目《聖艾粒la la la la》入面講到fans昂坪紮營情況時，就強調「強烈不建議通宵排隊」。前年叱咤記招舉行前，有MIRROR 同ERROR fans喺活動前幾日到昂坪紮營霸位，豈料遇著晚上有冷鋒抵港，比市區更凍更大風嘅昂坪半夜得15度。網上有鏡粉喺現場拍片，見到記者會場地非常大風，拍片者直頭爆粗！MIRROR經理人花姐更要出post叫fans搵安全地方休息。而去年記者會同樣有fans預早幾日到昂坪紮營，但因為有熱帶風暴來襲而改期。

早前有傳MIRROR因為準備明年初演唱會等原因，未必出席年尾音樂頒獎禮。就算之前MIRROR 12子齊人上商台受訪，主持梁文禮直接問佢地去唔去記者會，隊長Lokman楊樂文都只係話「有興趣去，但要睇時間係咪許可，大家期待吓」。而據最新消息，MIRROR同ERROR將會出席叱咤記招，至於會否現身頒獎禮暫時仍屬未知之數。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈