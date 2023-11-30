叱咤2023｜尹光自爆投俾張敬軒 發文答謝光酥餅︰只要還有能力一定繼續唱

《叱咤》的「我最喜愛的男歌手、女歌手、組合」進入第三輪投票，當中以「男歌手」的競爭最為激烈。張敬軒近日亦不敢怠慢，除了落場拉票，昨日(29日)更上載照片，見到他拿出摺枱、揮春、血壓計等東西擺檔，留言表示︰「明天起，我會無定向無喇喇為各位街坊義務寫聖誕揮春同義務量血壓，希望大家身體健康, 心想事成！」

他又上載影片見到他向路過的人派拉票傳單，其中洪家豪接過單張之，更獲軒仔睇掌贈幾句」。未幾COLLAR的Marf坐的士路過，也立即下車接過軒仔的單張，並跟他握手表示想要揮春，軒仔也即席揮毫給她「學業進步」四字。