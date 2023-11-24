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娛樂
2023-11-24 22:00:31

叱咤2023｜張敬軒拒做「佛系」為自己拉票 撰長文寫下「樂壇政綱」

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叱咤2023｜張敬軒拒做「佛系」為自己拉票 撰長文寫下「樂壇政綱」

張敬軒為自己拉票， 撰長文寫下「樂壇政綱」 。

商台今日（24日）公布叱咤「我最喜愛的男歌手」最後5強，除了有熱選人馬尹光，還有張敬軒、姜濤﹑盧瀚霆和陳卓賢，而第三階段投票將於下星期一（1127日）中午12時繼續展開！過往曾自稱「佛系」的軒仔，在競爭激烈的情況下，今年決定為自己拉票。今午（24日）他在Ig撰長文感激大家的支持，並寫下「樂壇政綱」。 

軒仔先感謝粉絲連日來為他落力拉票：「多謝連日嚟為我拉票嘅各位朋友，睇見大家犧牲自己嘅休息時間，走遍大街小巷﹑喺街上﹑喺身邊嘅親戚朋友之中﹑喺網上為我取得嘅每一票，我都深深感恩！實在覺得自己就係最幸福嘅。」他續指入行22年，曾入圍這個獎項多次，亦曾獲得此殊榮，直言心態早已令他覺得擁有合適自己性格的運動員精神，那就是「期待獲獎，但也不強求。可以上台攞獎係對支持自己嘅歌迷、團隊，仲有屋企人所付出嘅努力嘅一個回報，無論得獎與否，第二朝早起身仲係要繼續努力。」但軒仔發現這兩年開始，其歌迷為了令他可以上到台，好努力好辛苦做好多支持他得獎活動及應援：「我有畀自己好好地咁樣思考過呢個現象，同埋我所應該採取嘅態度。今年叱咤前夕嘅拉票，我見到我嘅各位歌迷比往年更加落力，甚至犧牲寶貴嘅時間喺街上，出錢出力、冒住涼風、經歷各種平時生活中唔會遇到嘅尷尬為我拉票……呢一份情義，已經無法用言語去形容我嘅感激同埋內心嘅激動。」 

軒仔更表示今年決定為自己拉票：「大家嘅投入同埋通過實際行動嘅支持，令到我唔想再好似四五年前嗰種佛系、等運到嘅狀態去迎接今次嘅頒獎禮，所以我都想為自己拉票如果我嘅歌聲、我嘅表演有感動過你嘅話，希望你可以為我喺下個星期一，投上我十分珍惜嘅一票，為我嘅2024年展開新嘅一頁。」他直言當選「叱咤樂壇我最喜愛男歌手」，並發表「無論得獎與否都會照做樂壇政綱」。

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多謝你寶貴嘅一票，我係你哋嘅『叱咤樂壇我最喜愛男歌手』4號候選佳麗張敬軒，下星期一，多謝你投我。#你一票我一票軒公80還唱跳」

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