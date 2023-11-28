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娛樂
2023-11-28 12:14:57

叱咤2023｜張敬軒深夜開live兼旺角快閃拉票 心翳歌迷街站派單張：我唔可以坐享其成

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張敬軒昨晚10時許開IG live拉票，有1萬3千多人收看直播。

張敬軒昨晚10時許開IG live拉票，有1萬3千多人收看直播。

叱咤「我最喜愛的男歌手」最後的名單已公布，今年備受網民追捧的尹光來勢洶洶殺入五強，與張敬軒及MIRROR三位成員姜濤、盧瀚霆(Anson Lo)和陳卓賢爭奪樂迷投選的我最喜愛男歌手。昨日進入第三階段投票，張敬軒(軒公)繼早前在社交平台撰長文公布「樂壇政綱後，昨晚10時開live，自言陷入中年危機，親身詳述由「佛系」變4號候選人落力拉票的因由，其間直播歌迷在旺角及杏花邨拉票的實況，更即晚親身到旺角快閃拉票，身體力行，非常落力。

張敬軒發出選情告急帖文，預告開IG live拉票。 張敬軒開IG live拉票，展示歌迷製作的宣傳單張。 張敬軒開IG live拉票，展示歌迷製作的宣傳單張。

Tyson Yoshi「真空」助選

張敬軒昨日發出「選情告急」的帖文，上載歌迷製作競選單張，以「票投4號張敬軒, 戀愛當做半支煙；中年發奮, 拼出樂壇新氣象」為題，預告10時20分開live，並hashtag#張敬軒夠票純屬謠言」、「正式進入事業更年期 吖唔係 係耕耘期至啱」、「希望可以耕耘到你嘅一票」。他開IG live時表示，「今年好感動，見到粉絲好投入喺街拉票好心翳，我作為一個歌手，明明應該我做，萬一送我上台，我會內疚，覺得愧對大家！」他戴著「4號張敬軒」競選白帶，並展示歌迷自製的宣傳單張，當中還有菲律賓文和印尼文單張，他承諾，「我會帶住宣傳單張親身去街站拉票，大家可以拒絕我，但最好唔好啦！」其間，Tyson Yoshilive，即說：「你可唔可以嚟街站幫我，準備件衫(競選背心)畀你，真空。」

張敬軒開IG live拉票期間，直播歌迷在旺角拉票實況。 張敬軒開IG live，戴上競選領帶拉票。

16次入圍1次 獲獎 感慚愧

張敬軒坦言好掙扎，自問入行22年，見證樂壇改朝換代，作為打入「我最喜愛的男歌手」五強的常客，深明獎充滿變數，「講求投票同歌迷忠誠，好慚愧我入圍16次，只獲獎1次，我要好好檢討！點解今年要拉票？因為被歌迷打動，年資比較深嘅粉絲出嚟幫我拉票，我唔可以坐享其成。」他認為無論有沒有獎，明天都會如常地過，但獎項對家和團隊也帶來喜悅和鼓舞。

張敬軒認真道表示，「自己一直好努力維繫工業標準，接受八十年代薰陶，包括哥哥(張國榮)梅姐(梅艷芳)，到自己呢輩，我堅守做好音樂同新嘗試，唔好只諗自己，成日覺得win win係最緊要，除咗自己好，人哋都要好，我努力做好自己，尤其呢幾年新人輩出，問我有冇危機？其實冇乜覺得好受威脅。」他直言，大可安份守己做中流砥柱，但今年很想為自己拉票，「因為過去疫情呢幾年，花好多時間做好演唱會，盡量唔好以量取勝，盡量以質取勝，好希望做自己安份守己嘅一片天空，相信會得到大家認可，我知道唔同單位都好努力，但好想為自己經營20幾年嘅張敬軒品牌推薦畀大家。」

張敬軒深夜開IG live後，親身到旺角快閃拉票。 張敬軒深夜開IG live後，親身到旺角快閃拉票。(網上短片) 張敬軒深夜開IG live後，親身到旺角快閃拉票。(網上短片) 張敬軒深夜開IG live後，親身到旺角快閃拉票，被大批歌迷包圍。(網上短片)

受光B啟發 超越自我

對於今年呼聲甚高的尹光(B) ，張敬軒說：「好雀躍見到大前輩，冇論演唱會或歌曲都畀好大啟發，最難係超越自己，希望大家可以投我一票，如果你心有所屬，邊個攞都好，我都開心，但如果你仲諗緊，好希望親身得到你送畀我嘅一票。」 近年張敬軒成為廣告界的寵兒之一，吸納不少新歌迷，獲粉絲全力應援，「我想話畀自己聽，唔好因為年紀限制可能性，好似光B 70幾歲，要對呢個世界要有足夠善良同好奇心，多謝歌迷湊到我咁高咁大，歌迷不停應援為咗幫我令廣告商搵我，有數得計佢哋使咗幾多錢，歌迷養到我咁高咁大，唔可以令佢哋失望，呢個係我繼續做好嘅動力，希望為自己榮譽緊張多啲，keep住拼搏精神。」

承諾穿泳衣領獎

張敬軒也很認真地重申政網：「我會全力做好自己唱片、我會將自己喺樂壇所積累嘅資源，包括錄音室，其實已實行贊助計劃畀冇簽大公司嘅獨立歌手，繼續支持獨立或新晉音樂人，提供國際錄音水準。呢幾年自己搞呢搞路又拍online片，因為過去兩三年生活好苦悶，冇論疫情又好，大環境改變，所以覺得開心好緊要。」直播期間，有粉絲起哄要軒公現身，他說：「你唔好大我！」他表示，有粉絲留言問他會否穿泳衣領獎，他笑言為免自己走數，已請造型師設計可穿在頒獎禮衫裡的泳衣，作好準備，而當晚他開完live後，真的去了旺角快閃5分鐘拉票。

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