叱咤2023｜張敬軒深夜開live兼旺角快閃拉票 心翳歌迷街站派單張：我唔可以坐享其成

張敬軒昨晚10時許開IG live拉票，有1萬3千多人收看直播。

叱咤「我最喜愛的男歌手」最後五強的名單已公布，今年備受網民追捧的尹光來勢洶洶殺入五強，與張敬軒及MIRROR三位成員姜濤、盧瀚霆(Anson Lo)和陳卓賢爭奪樂迷投選的我最喜愛男歌手。昨日進入第三階段投票，張敬軒(軒公)繼早前在社交平台撰長文公布「樂壇政綱」後，昨晚10時開live，自言陷入中年危機，親身詳述由「佛系」變4號候選人落力拉票的因由，其間直播歌迷在旺角及杏花邨拉票的實況，更即晚親身到旺角快閃拉票，身體力行，非常落力。

請Tyson Yoshi「真空」助選 張敬軒昨日發出「選情告急」的帖文，上載歌迷製作競選單張，以「票投4號張敬軒, 戀愛當做半支煙；中年發奮, 拼出樂壇新氣象」為題，預告10時20分開live，並hashtag#張敬軒夠票純屬謠言」、「正式進入事業更年期 吖唔係 係耕耘期至啱」、「希望可以耕耘到你嘅一票」。他開IG live時表示，「今年好感動，見到粉絲好投入喺街拉票好心翳，我作為一個歌手，明明應該我做，萬一送我上台，我會內疚，覺得愧對大家！」他戴著「4號張敬軒」競選白帶，並展示歌迷自製的宣傳單張，當中還有菲律賓文和印尼文單張，他承諾，「我會帶住宣傳單張親身去街站拉票，大家可以拒絕我，但最好唔好啦！」其間，Tyson Yoshi入live，即說：「你可唔可以嚟街站幫我，準備件衫(競選背心)畀你，真空。」

16 次入圍 1 次 獲獎 感慚愧 張敬軒坦言好掙扎，自問入行22年，見證樂壇改朝換代，作為打入「我最喜愛的男歌手」五強的常客，深明此獎充滿變數，「講求投票同歌迷忠誠，好慚愧我入圍16次，只獲獎1次，我要好好檢討！點解今年要拉票？因為被歌迷打動，年資比較深嘅粉絲出嚟幫我拉票，我唔可以坐享其成。」他認為無論有沒有獎，明天都會如常地過，但獎項對家和團隊也帶來喜悅和鼓舞。 張敬軒認真道表示，「自己一直好努力維繫工業標準，接受八十年代薰陶，包括哥哥(張國榮)梅姐(梅艷芳)，到自己呢輩，我堅守做好音樂同新嘗試，唔好只諗自己，成日覺得win win係最緊要，除咗自己好，人哋都要好，我努力做好自己，尤其呢幾年新人輩出，問我有冇危機？其實冇乜覺得好受威脅。」他直言，大可安份守己做中流砥柱，但今年很想為自己拉票，「因為過去疫情呢幾年，花好多時間做好演唱會，盡量唔好以量取勝，盡量以質取勝，好希望做自己安份守己嘅一片天空，相信會得到大家認可，我知道唔同單位都好努力，但好想為自己經營20幾年嘅張敬軒品牌推薦畀大家。」