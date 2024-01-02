叱咤2023｜張敬軒獲尹光投票讓賽 相隔10年再封「我最喜愛的男歌手」直認困難

2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮(叱咤2023)已圓滿落幕，張敬軒再度成為贏家，除了憑《隱形遊樂場》奪得「叱咤樂壇至尊歌曲大獎」外，更撼贏「光B」尹光及MIRROR四位成員捧走「我最喜愛的男歌手」。 張敬軒在頒獎禮結束後於慶功宴受訪，甫發言即說：「好激動呀！好開心，因為好難，要攞呢個獎喺呢幾年係好困難嘅事。因為MIRROR嘅呼聲同埋佢哋啲粉絲好落力拉票、投票，但係有票未為輸，我覺得呢次落區拉票攻勢好老嚟。」早前軒公為今次叱咤擺街站又寫揮春，自言新一年會繼續努力。

軒公：有尹光哥哥好玩好多 談到光B全晚齋坐，軒公透露：「其實我覺得好早階段開始，光哥已經讓賽，佢有特意打畀我，話投咗我一票。同埋你問我，我覺得呢次有咗尹光哥哥，個氣氛好玩好多，如果好似往年咁得我一個對住MIRROR成員，我就覺得我要好審慎，呢一鋪有尹光哥哥陪我，個風險會溝番淡啲。」當林海峰宣布軒公成為「我最喜愛的男歌手」時，他自言被對方嚇死，「今次好開心，因為未試過自己大名可以一夜間多次出現在亞博，已經覺得好威。但冇諗過之餘，呢種感覺有點陌生又有啲熟悉，因為我剛好10年前，2014年1月1日就係我人生第一次攞呢個獎，呢10年發生咗好多事，其實我自己都覺得，我真係有諗過離呢個獎項好遠，因為潮流變緊、觀眾審美變緊、我啲Fans年紀都變緊，所以變咗唔出奇囉！」軒公認為每個人條路都不同，自己的命運就是必須要耕耘才有收成，覺得好巧妙，很多謝上帝。他又謂落區拉票是自己想出來，因為他見粉絲很慘，天寒地凍還要捱冷，故稍後會出去跟Fans慶功。