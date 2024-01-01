叱咤2023｜張敬軒《隱形遊樂場》奪至尊歌曲大獎 姜濤成唯一MIRROR成員拎專業推介叱咤十大 (附訪問片)

2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮(叱咤2023)今日(1日)晚上7時，在亞洲國際博覽館ARENA舉行。大會頒發多個生力軍獎項之後，便頒發「專業推介叱咤十大」，由炎明熹先拔頭籌憑《Little Magic》奪得第10位，她先多謝大家及DJ，表示有些難以置信，並謂自己聽聞她會得到其中一個獎項，但她認為是天方夜譚的事，沒想過會拎獎，很希望大家多給予她機會、時間做多些音樂給大家聽。

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第九位則由馮允謙憑《收到收到》奪得。第八位則由MC張天賦的《世一》獲得。當大會宣布第7位得主是傷了十字韌帶的歌手時，全場一度傳來「姜濤！姜濤！」的聲音，而得主其實是陳健安的《仍然是那個少年》。

姜濤︰多謝今年發生所有嘅浪濤 接著第6位終於迎來姜濤上台，他憑《濤》獲獎，清減了的他，先多謝負責歌曲的幕後人員及MIRROR，他說︰「多謝……今年發生所有嘅浪濤。」

RubberBand完騷趕去拎獎 「專業推介叱咤十大」第五位由Lolly Talk的《一把火》奪得。 RubberBand憑《不如散步》獲「專業推介叱咤十大」第四位，他們上台表示，剛完成九展的個唱隨即趕到現場，很擔心趕不及出席，很多謝歌迷及商台的支持，並邀請有份在個唱做和音的兩位歌手上台。6號說︰「喺呢個時候諗唔通唔緊要，得閒去散個步，搵返自己嘅rhythm就可以。希望大家可以去支持下實體碟，我哋隻碟280，有人話賣得貴，但係紀錄兩年以來心血，亦希望大家都支持台下歌手，唔好俾呢遍土地枯萎。」

陳蕾多謝舊愛Mike Orange 陳蕾憑《伸出自如的愛》奪得「專業推介叱咤十大」第三位，她上台多謝負責編曲及監製的舊愛Mike Orange︰「好多謝你將我嘅作品每次都昇華」，她表示此歌很誠實地紀錄自己的戀愛價值觀，更希望大家可以做到歌詞其中一句「得失看開 喜愛都可以手到拿來」，並謂好好享受每段戀愛，記住美好的地方就得。 「專業推介叱咤十大」第二位則是李幸倪Gin Lee的《Dum Dum》，這亦是她加盟英皇後第一首派台歌曲。

《隱形遊樂場》奪「至尊歌曲大獎」 其後艾粒上台，可惜這個環節就比較沉悶，數分鐘的內容，展示一眾DJ收到歌迷寄來的應援。最後他們宣布「叱咤樂壇至尊歌曲大獎」由張敬軒的《隱形遊樂場》奪得。 張敬軒說︰「好多謝大家支持《隱形遊樂場》，好多謝Wyman，因為首歌對於我來講，對於一個寫歌嘅人，係普通嘅旋律，好多謝佢嘅歌詞給予很多生命力，好多謝佢嘅支持……以及好多謝參與呢首歌七個本版本嘅人。」