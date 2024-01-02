叱咤2023｜林家謙為「金像獎」表演後自我懷疑 讚尹光翻唱有味道遠勝AI

2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮(叱咤2023)昨晚落幕後，一眾得獎單位一同出席慶功，贏家之一的林家謙亦有接受傳媒訪問。

林家謙冧莊「叱咤樂壇男歌手」金獎，他表示：「我都係被動，我唔知㗎呢單嘢，唔關我事㗎！多謝903。」家謙表示捧獎當然開心，但向來對攞歌手獎都是半懷疑，尤其過去一年在自己歌唱上，信心時有時冇，長期處於被否定與被肯定之間，就認為：「我覺得都幾好，人就係要咁樣，你不停被肯定嘅時候，都會自我膨脹得好緊要，呢個反覆否定肯定之旅捱大都係開心嘅。」林家謙自言其聲音不容易被大眾清一色接受，被問到甚麼時候特別缺乏自信？家謙答：「可能舊年嘅金像獎之後，有好有唔好嘅，消化完之後，覺得自己把聲未必係家庭觀眾最鍾意。」他自言很理解亦已看化，亦覺得自己那次演出，花了很多力氣去想更入屋來討好本身不太喜歡自己的觀眾，可惜都事與願違，所以決定慳回力氣，索性專注自己最擅長或特別的地方。