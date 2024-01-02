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娛樂
2024-01-02 13:37:51

叱咤2023｜林家謙為「金像獎」表演後自我懷疑 讚尹光翻唱有味道遠勝AI

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林家謙、MC、Ian分別奪得「叱咤樂壇男歌手」金、銀、銅殊榮。

林家謙、MC、Ian分別奪得「叱咤樂壇男歌手」金、銀、銅殊榮。

2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮(叱咤2023)昨晚落幕後，一眾得獎單位一同出席慶功，贏家之一的林家謙亦有接受傳媒訪問。

林家謙冧莊「叱咤樂壇男歌手」金獎，他表示：「我都係被動，我唔知㗎呢單嘢，唔關我事㗎！多謝903。」家謙表示捧獎當然開心，但向來對攞歌手獎都是半懷疑，尤其過去一年在自己歌唱上，信心時有時冇，長期處於被否定與被肯定之間，就認為：「我覺得都幾好，人就係要咁樣，你不停被肯定嘅時候，都會自我膨脹得好緊要，呢個反覆否定肯定之旅捱大都係開心嘅。」林家謙自言其聲音不容易被大眾清一色接受，被問到甚麼時候特別缺乏自信？家謙答：「可能舊年嘅金像獎之後，有好有唔好嘅，消化完之後，覺得自己把聲未必係家庭觀眾最鍾意。」他自言很理解亦已看化，亦覺得自己那次演出，花了很多力氣去想更入屋來討好本身不太喜歡自己的觀眾，可惜都事與願違，所以決定慳回力氣，索性專注自己最擅長或特別的地方。

林家謙自言攞歌手獎一向都半懷疑自己。

林家謙自言攞歌手獎一向都半懷疑自己。

頒獎禮上與尹光同場，對於光B翻唱其作品成《一人之境之人人自肥版》，大讚光B親自演繹的版本比起AI更有味道、更人性化，若日後有機會合作相信會幾好玩。談到接下來有甚麼目標？家謙表示：「我每一年的目標唔係設得好遠大，我上年都係咁樣，覺得完成一啲大Project後會出現迷失狀態，我是特別有呢個問題。我早前都放咗一個頗長嘅期，發覺放假對我都唔係太好，會令我對唱歌生疏。」至於被其他歌手追歌債，他笑指要找數的歌手可以「一隻手指數得晒」，但卻不便透露，否則他們會公開向他追數。

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林家謙、陳蕾分別贏得「叱咤樂壇男、女歌手」金獎。

林家謙、陳蕾分別贏得「叱咤樂壇男、女歌手」金獎。

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